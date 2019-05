Antukový král už zase vyhrává. Hlavní je, že mám titul, přiznal poté, co na něj nezvykle dlouho čekal

Rafael Nadal je již řadu let právem považován za antukového krále, avšak letos na svůj titul z oblíbeného povrchu čekal nezvykle dlouho. V Monte Carlu, Barceloně ani v Madridu nedokázal přejít přes semifinále. Dočkal se až nyní v Římě, na posledním turnaji před French Open, kde v nedělním finále porazil světovou jedničku Novaka Djokoviče 6:0, 4:6 a 6:1. „Je to pro mě důležitý okamžik,“ přiznal španělský tenista.

Tak dlouho Rafael Nadal na titul z antuky ještě nečekal. Představil se na třech turnajích a ani na jednom nepřešel přes semifinále. V Monte Carlu byl nad jeho síly překvapivě Ital Fabio Fognini, v Barceloně ho porazil Rakušan Dominic Thiem a v Madridu nestačil na Řeka Stefanose Tsitsipase.

V Římě se už ale král antuky dočkal a médiím, která se ho neustále ptala, kdy už konečně získá další trofej, mohl na jejich otázku odpovědět. „Neustále jste se mě dotazovali na titul. Tak už ho mám,“ hlásil slavnostně Nadal na webu ATP poté, co si ve finále poradil s Novakem Djokovičem 6:0, 4:6 a 6:1.

„Hrát proti Novakovi je vždy speciální. To, že jsem ho porazil, ale není to nejdůležitější. To hlavní je, že mám titul. Je to pro mě důležitý okamžik,“ přiznal s tím, že i tento devátý titul z Říma je pro něj jedinečný. Podle svých slov se navíc zase cítí dobře, nabitý energií a spokojený je i se svou hrou.

„Nejde mi o to, jestli vyhraju 6:0, nebo 6:4. První set je jen nedílnou součástí a odehrál jsem ho skvěle. Nechyboval jsem, byl jsem agresivní,“ pochvaloval si dvaatřicetiletý Španěl. „To se ale nestává každý den. Důležité je, že jsem se tady stále zlepšoval. Jsem rád, že jsem se dokázal dostat na takovou úroveň na posledním turnaji před grandslamem,“ uzavřel Nadal, který bude usilovat už o dvanáctý titul z French Open.