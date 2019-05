Senzace! Muchová vyřadila estonskou hvězdu, Bouzková vypadla

Česká tenistka Karolína Muchová senzačně postoupila do druhého kola French Open. Rodačka z Olomouce vyřadila sedmnáctou nasazenou, Estonku Anett Kontaveitovou po setech 3:6, 6:2, 6:2. Ve druhém kole se utká s Rumunkou Beguovou. Zhruba od 17:00 zahájí svůj duel Kateřina Siniaková proti Eleně Rybakinové z Kazachstánu. Zápas Kateřiny Siniakové sledujte na Sport.cz v podrobné online reportáži.

Letošní finalistka pražského turnaje WTA Muchová v úvodní sadě přišla třikrát o servis, potom ale naopak dokázala využívat šance, které jí chybující světová sedmnáctka a loňská pařížská osmifinalistka nabídla. Po třech brejcích v druhém i třetím setu Kontaveitovou za rovné dvě hodiny vyřadila a v druhém kole se utká s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou.

Dvaadvacetiletá fedcupová reprezentantka Muchová hraje v Paříži na třetím grandslamovém turnaji v životě. Loni na US Open olomoucká rodačka nečekaně prošla až do třetího kola. V New Yorku tehdy šokovala výhrou nad někdejší světovou jedničkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

Do druhého kola pařížské dvouhry postoupila 73. hráčka žebříčku Muchová jako třetí česká tenistka po Markétě Vondroušové a světové dvojce Karolíně Plíškové. Doplnit je dnes ještě může Kateřina Siniaková.

Bouzková se loučí

Bojovný výkon předvedla v prvním kole French Open Marie Bouzková. Proti 23. hráčce světa Biance Andreescuové sehrála naprosto vyrovnanou partii, přesto odešla po více než třech hodinách poražená po setech 7:5, 4:6, 4:6.

Rodačky z Prahy, která hrála teprve svůj druhý grandslam v životě, trápila favorizovanou Kanaďanku výborným pohybem a vítěznými bekhendovými údery, její o dva roky mladší soupeřka se pro změnu mohla opřít o drtivý forhend a kraťasy.

Obě tenistky se trápily na servisu, což bylo nejvíce znát ve druhém setu, kdy z deseti her si jen Andreescuová dokázala v jediném případě udržet podání a díky tomu sadu získala.

Utkání se za stavu 1:1 na sety dohrávalo dnes. Ani v dohrávce se Bouzková nemohla opřít o své podání, hned čtyřikrát ho ztratila a to letošní vítězce turnaje v Indian Wells stačilo k postupu, který slavila po třech hodinách a pěti minutách boje.