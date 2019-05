TENIS ONLINE: Siniaková bojuje o postup! Muchová vyřadila estonskou hvězdu, Bouzková vypadla

Česká tenistka Karolína Muchová senzačně postoupila do druhého kola French Open. Rodačka z Olomouce vyřadila sedmnáctou nasazenou, Estonku Anett Kontaveitovou po setech 3:6, 6:2, 6:2. Ve druhém kole se utká s Rumunkou Beguovou. Svůj duel ještě hraje Kateřina Siniaková proti Eleně Rybakinové z Kazachstánu. Zápas sledujte na Sport.cz v podrobné online reportáži.

Letošní finalistka pražského turnaje WTA Muchová v úvodní sadě přišla třikrát o servis a sadu prohrála. "V prvním setu jsem se tam trošku hledala, ona hrála dobře. Potom jsem se naštěstí zlepšovala. Jsem ráda, že jsem postoupila," řekla česká tenistka.

Potom ale naopak dokázala využívat šance, které jí chybující světová sedmnáctka a loňská pařížská osmifinalistka nabídla. Po třech brejcích v druhém i třetím setu Kontaveitovou za rovné dvě hodiny vyřadila a v druhém kole se utká s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou.

Dvaadvacetiletá fedcupová reprezentantka Muchová hraje v Paříži na třetím grandslamovém turnaji v životě. Loni na US Open olomoucká rodačka nečekaně prošla až do třetího kola. V New Yorku tehdy šokovala výhrou nad někdejší světovou jedničkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

Do druhého kola pařížské dvouhry postoupila 73. hráčka žebříčku Muchová jako třetí česká tenistka po Markétě Vondroušové a světové dvojce Karolíně Plíškové. Doplnit je dnes ještě může Kateřina Siniaková.

Bouzková se loučí

Bojovný výkon předvedla v prvním kole French Open Marie Bouzková. Proti 23. hráčce světa Biance Andreescuové sehrála naprosto vyrovnanou partii, přesto odešla po více než třech hodinách poražená po setech 7:5, 4:6, 4:6.

Rodačky z Prahy, která hrála teprve svůj druhý grandslam v životě, trápila favorizovanou Kanaďanku výborným pohybem a vítěznými bekhendovými údery, její o dva roky mladší soupeřka se pro změnu mohla opřít o drtivý forhend a kraťasy.

Obě tenistky se trápily na servisu, což bylo nejvíce znát ve druhém setu, kdy z deseti her si jen Andreescuová dokázala v jediném případě udržet podání a díky tomu sadu získala.

Utkání se za stavu 1:1 na sety dohrávalo dnes. Ani v dohrávce se Bouzková nemohla opřít o své podání, hned čtyřikrát ho ztratila a to letošní vítězce turnaje v Indian Wells stačilo k postupu, který slavila po třech hodinách a pěti minutách boje. "Byla velká škoda u výhody na 4:2 (ve třetím setu), že jsem zkazila return. Ale každý game byl boj. Pro obě bylo hodně těžké si udržet servis. Obě jsme byly hodně dobré na returnu, ani dobrý první servis moc situaci neměnil," popisovala Bouzková.