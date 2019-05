Už zase! Tenisová hvězda opět nedávala pozor a při vstupu na kurt se udeřila do hlavy

Au! To zas byla rána. Rafael Nadal si vůbec nedává pozor na svou hlavu a už se zase do ní praštil. Poté, co před dvěma lety ve Wimbledonu při rozcvičování trefil futra, se nyní na French Open při vstupu na kurt bouchl o kameru. Na zápas to ale naštěstí nemělo vliv a antukový král mohl vykročit za dvanáctým titulem z tohoto turnaje.

Rafael Nadal se dívá, o co se to bouchl.

To video tehdy obletělo celý svět. Hráči se ve Wimbledonu chystají na nástup na kurt. Rafael Nadal se ještě před osmifinálovým utkáním zahřívá a vyskakuje do výšky. Jenže naráží hlavou na futra. Před ním stojící Gilles Müller se otáčí, co to jeho soupeř vyvádí. Naštěstí je ale španělský tenista v pořádku a ráně do hlavy se může zasmát.

Nyní si Nadal na svou hlavu nedal pozor znovu. Při vstupu na kurt k prvnímu kolu na French Open se hlavou udeřil o pohyblivou kameru. Naštěstí i tady se to obešlo bez zranění a hráč mohl nastoupit k utkání. Tentokrát byl po ráně do hlavy i úspěšnější. Zatímco ve Wimbledonu prohrál v pětisetové bitvě, nyní si zajistil hladký postup.

Němce Yannicka Hanfmanna porazil 6:2, 6:1 a 6:3 a vykročil za svým dvanáctým titulem z French Open. „Každý rok je to tady pro mě nová výzva,“ prohlásil Nadal po vítězství na webu ATP. „Neudělal jsem mnoho chyb, jsem rád, že jsem se dostal do dalšího kola,“ dodal sedmnáctinásobný grandslamový vítěz, jehož příštím soupeřem bude další Němec Yannick Maden.

Rafael Nadal se v letošní sezoně představil zatím jen na osmi turnajích. Už před Australian Open vynechal několik akcí kvůli problémům s kolenem. Na Australian Open se ale dokázal dostat až do finále, ve kterém nestačil na Novaka Djokoviče. Avšak poté zase nehrál. Když se vrátil, stihl akorát turnaj v Acapulku a Indian Wells, avšak tady se musel kvůli kolenu před semifinále s Federerem odhlásit.

Sestřih utkání Nadal - Hanfmann na French Open

sntv

Spravit chuť si chtěl na své oblíbené antuce, ale nedařilo se mu na ní tak, jak by chtěl a jak byl zvyklý. V Monte Carlu, Barceloně i Madridu nepřešel přes semifinále. První titul v sezoně se mu podařilo získat až v Římě a nyní doufá, že dojde co nejdál i na French Open.