Slovenka se vytáhla! Světová jednička měla namále

Na pařížské antuce jednadvacetiletá Japonka ještě nepřešla třetí kolo a dnes bylo znát, že to rozhodně není její nejoblíbenější povrch. Zejména v úvodu zápasu hodně chybovala. V prvním setu udělala 13 nevynucených chyb a uhrála jen devět fiftýnů. Sadu ztratila s nulou, což se ze světových jedniček stalo na French Open naposledy Martině Hingisové v roce 2000. Tu tehdy ve druhé sadě vyškolila Rumunka Ruxanda Dragomirová, ale Hingisová zápas vyhrála.

Zvítězila nakonec i Ósakaová, i když se v koncovce druhé sady potácela na hraně vyřazení. Schmiedlová za stavu 5:4 a 6:5 podávala na senzační postup, ale nedostala se ani k mečbolu. To byl zlom. Zkrácenou hru Ósakaová vyhrála 7:4 a v rozhodující sadě povolila soupeřce jen jeden game.

Japonka Naomi Ósakaová při utkání se Slovenkou Annou Karolinou Schmiedlovou.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Pátý nasazený Alexander Zverev z Německa postoupil do druhého kola tenisového Roland Garros přes Australana Johna Millmana až po více než čtyřech hodinách a pěti setech. Dvaadvacetiletý hamburský rodák, do jehož trenérského týmu patří i Ivan Lendl, promarnil dvousetové vedení a na pařížské antuce zvítězil 7:6, 6:3, 2:6, 6:7 a 6:3.

"Věděl jsem, že to bude těžký zápas. Jsem prostě rád, že jdu dál. To je všechno, na čem záleží. John hrál neskutečně a hodně mi to ztížil," řekl Zverev na adresu 56. hráče žebříčku Millmana, jenž na loňském US Open nečekaně vyřadil Švýcara Rogera Federera.

Christophe Ena, ČTK/AP

Zverev si připsal tvrdě vybojované vítězství tři dny poté, co v Ženevě získal první titul v sezoně. Pětisetové zápasy na Roland Garros pro něj nejsou ničím novým, loni v Paříži odehrál plný počet sad v prvních třech kolech, než si došel pro své dosud jediné grandslamové čtvrtfinále. Jeho příštím soupeřem bude švédský kvalifikant Mikael Ymer.

Souboj veteránů mezi Ivem Karlovičem a Felicianem Lópezem skončil vítězstvím čtyřicetiletého a 211 cm vysokého Chorvata, jenž o tři roky mladšího Španěla zdolal 7:6, 7:5, 6:7, 7:5. S celkovým věkem aktérů 77 let šlo o nejstarší mužský zápas Roland Garros v profesionální éře. Karlovič se už díky nástupu na kurt stal prvním čtyřicátníkem na grandslamu od Američana Jimmyho Connorse na US Open 1992. Chorvatský obr je také nejstarším vítězem grandslamového zápasu od roku 1978, kdy to ve 44 letech dokázal Ken Rosewall na Australian Open.

Bývalá světová jednička Běloruska Viktoria Azarenková porazila předloňskou šampionku Roland Garros Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska a připsala si první výhru v Paříži od roku 2015. Ostapenková i druhý rok po zisku své jediné grandslamové trofeje prohrála v Paříži hned v prvním kole a na antuce má od triumfu v roce 2017 negativní bilanci 6:10.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Del Potro (8-Arg.) - Jarry (Chile) 3:6, 6:2, 6:1, 6:4 Fognini (9-It.) - Seppi (It.) 6:3, 6:0, 3:6, 6:3 Edmund (28-Brit.) - Chardy (Fr.) 7:6 (7:1), 5:7, 6:4, 4:6, 7:5 Fritz (USA) - Tomic (Austr.) 6:1, 6:4, 6:1 Benchetrit (Fr.) - Norrie (Brit.) 6:3, 6:0, 6:2 M. Ymer (Švéd.) - Rola (Slovin.) 6:0, 6:3, 7:6 (7:5) Delbonis (Arg.) - García-López (Šp.) 6:1, 3:6, 6:3, 6:2 Bautista (18-Šp.) - Johnson (USA) 6:3, 6:4, 6:2 Lajovič (30-Srb.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:4, 6:4 Nišioka (Jap.) - McDonald (USA) 6:7 (7:9), 6:0, 4:6, 6:2, 6:3 A. Zverev (5-Něm.) - Millman (Austr.) 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (4:7), 6:3 Karlovič (Chorv.) - F. López (Šp.) 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (7:9), 7:5 Chačanov (10-Rus.) - Stebe (Něm.) 6:1, 6:1, 6:4 Pouille (22-Fr.) - Bolelli (It.) 6:3, 6:4, 7:5 Thompson (Austr.) - Davidovich (Šp.) 6:3, 6:2, 7:6 (7:3) Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Kasatkinová (21-Rus.) - Paoliniová (It.) 6:2, 6:3 Beguová (Rum.) - Ču Lin (Čína) 6:1, 6:1 Puigová (Portor.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 7:5 Garciaová (24-Fr.) - Barthelová (Něm.) 6:2, 6:4 Anisimovová (USA) - Tanová (Fr.) 6:3, 6:1 Azarenková (Běl.) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 7:6 (7:4) Linetteová (Pol.) - Paquetová (Fr.) 3:6, 6:1, 6:2 Naraová (Jap.) - Jakupovičová (Slovin.) 7:5, 5:7, 6:3 Ósakaová (1-Jap.) - Schmiedlová (SR) 0:6, 7:6 (7:4), 6:1 Sabalenková (11-Běl.) - Cibulková (SR) 7:5, 6:1 Blinkovová - Gasparjanová (obě Rus.) 6:3, 4:6, 8:6

