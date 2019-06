Markétka vždycky vynikala, říká dědeček Vondroušové. Vnučku doprovázel i v Paříži

Svou letošní čtvrtfinálovou normu na velkých akcích Markéta Vondroušová po Indian Wells, Miami a Římě splnila i na Roland Garros. Devatenáctiletá tenistka už má jisté, že příští týden bude poprvé v kariéře mezi nejlepší třicítkou hráček světa. Proti Chorvatce Petře Martičové ale může svůj průlom do špičky ještě zvýraznit. A kdo ví, co by se dělo pak...

K pohodě levoruké české naděje přispívá i to, že na turnaje s ní občas zamíří také rodinní příslušníci.

„Dřív, když někam dorazili, tak jsem vždycky okamžitě vypadla. Ale teď už je to lepší," usmála se Vondroušová. „Na první dvě kola do Miami přiletěla máma ještě s mladší ségrou a nevlastním tátou. A bylo to fajn."

Markéta Vondroušová v akci na French Open

photo credit @Yonex

V Paříži se role rodinného doprovodu ujal Stanislav Janků, dědeček tenistky.

„French Open byl můj první grandslam. Bylo to jedinečné a v mnohém neopakovatelné, za což děkuju Markétce, jejímu trenérovi Jendovi Hernychovi a mému synovi, který mě doprovázel. Potkal jsem i Federera, to je můj nejoblíbenější tenista. Pak i Nadala, Djokoviče, Serenu a spoustu dalších. Pokud zdraví dá, rád se na nějaký turnaj zase podívám. A nemusí to být nutně grandslam," říkal Janků, jenž na vnučku dohlížel už v kočárku.

„K tenisu Markétku přivedl v necelých pěti letech její otec David Vondrouš, kterého tenis zajímal a rekreačně ho hrál. Občas i se mnou."

Podle svého dědy byla Vondroušová odmalička šikovná na všechny sporty, které si vyzkoušela. „Ať to byl fotbal, florbal, stolní tenis, atletika. Trénovala ráda a na slzičky nikdy nedošlo," tvrdil Janků, který Vondroušovou sám učil lyžovat.

Byla jako buldoček

„Když byly Markétce čtyři roky, tak jsme byli i s jejím tátou Davidem ve Val Cenis ve Francii. Na snowboardu se pak naučila sama na Bublavě, kde máme chalupu. Po snídani šla vždycky na malou sjezdovku a sjížděla ji. Občas sice spadla, ale nic ji neodradilo a jezdila tak dlouho, dokud se to nenaučila. Přišla na oběd a odpoledne vyrazila na svah zase. Byla jako buldoček," vzpomínal Janků.

Celé rodině bylo velmi brzy jasné, že Vondroušová má v tenisové kariéře namířeno hodně vysoko.

Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále French Open.

Christophe Ena, ČTK/AP

„Už na prvních trénincích zjevně mezi ostatními vynikala. Že by z ní mohla vyrůst výborná hráčka jsme si mysleli už v době, kdy vítězila na dětských turnajích a jako dvanáctiletá pak vyhrála Nike junior Tour v USA," řekl dědeček čtvrtfinalistky French Open.

I když měla Vondroušová nabídku z Prostějova, zamířila v teenagerském věku ze Sokolova do Prahy.

„Do ČLTK odešla poté, co tam vyhrála žákovský turnaj. A ve finále porazila chlapce...," připomněl Janků.

Od té doby udělala jeho vnučka zásadní pokrok. Mezi tenisovými profesionálkami už si vydobyla solidní renomé, které ve Francii ještě zvyšuje.

V úterý ve dvě odpoledne si Stanislav Janků zapne televizi a bude držet palce, aby se Vondroušová probila mezi nejlepší čtyři hráčky grandslamového turnaje.

„Sleduju všechny Markétčiny zápasy. Nervózní u toho nebudu, ale moc jí to přeju..."