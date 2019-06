S tenisem už málem sekla, teď neznámá Španělka na svém prvním grandslamu řádí

Hodně překvapení zatím nabízí letošní French Open v ženské dvouhře. Hvězdy z turnaje vypadávají dřív, než se očekávalo, a do dalších kol postupují i téměř neznámé tenistky. Jednou z nich je i Aliona Bolsovová, sto sedmatřicátá hráčka světa, která se do svého prvního grandslamového osmifinále probojovala až z kvalifikace.

Ještě před několika dny patřila k méně známým hráčkám. Teď o ní ví celý svět. Není divu, vždyť je jedním z největších překvapení letošního French Open. Aliona Bolsovová zvládla náročnou kvalifikaci a nyní řádí v hlavní části turnaje. A to bez ztráty setu. Jednadvacetiletá Španělka si v prvním kole poradila s Ruskou Věrou Zvonarevovou, ve druhém zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou a ve třetím další Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou.

V pondělním osmifinále na ni čeká talentovaná Američanka Amanda Anisimovová. Cesta mezi nejlepší však pro rodačku z Moldávie vůbec nebyla jednoduchá. Byly chvíle, kdy chtěla s tenisem seknout, neboť už toho měla dost. Hodně za to mohl její otec, Vadim Zadoinov, bývalý moldavský reprezentant v běhu na čtyři sta metrů překážek.

Interview with Aliona Bolsova: "My father was the main cause of my problems" https://t.co/HBulDRlEn5 pic.twitter.com/82aqRpDq6a — archysportcom (@archysportcom1) 3. června 2019

Aliona Bolsovová začala s tenisem v sedmi letech, a když se ukázalo, že je talentovaná, rodiče ji do tenisu začali stále více nutit. Hlavně její otec jí neustále domlouval nějaké turnaje, vyvíjel na ni tlak a žádal po ní stále víc. Mladičká tenistka nehrála pro radost, a když si před čtyřmi roky zranila nohu a musela na operaci, zvažovala, že přestane hrát.

Odjela do Spojených států amerických, kde začala studovat historii. Postupně se tam začala k tenisu vracet a hra ji zase začala bavit. „Byla to moje volba, a to bylo nejdůležitější,“ přiznala Bolsovová na webu WTA. Na grandslamy se pokoušela dostat už několikrát, avšak pokaždé nepřešla přes kvalifikaci.

Podařilo se jí to až nyní a na svém prvním grandslamu se dokonce dostala až do osmifinále. „Hlavně si to chci užít. To, co jsem už nyní dokázala, je mnohem víc, než jsem si myslela, že jsem tady schopná,“ vyprávěla s tím, že jí pomáhá i to, že na ni není vytvářen žádný tlak. Sílu jí podle jejích slov dodávají i tetování, která zdobí její tělo. Hlavně lvice na jejím rameni. „Je to královna džungle,“ uzavírá Španělka, která se po French Open posune v žebříčku do první stovky.