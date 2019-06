Kontaová je po výhře nad Stephensovou v semifinále French Open

Britská tenistka Johanna Kontaová porazila na French Open Američanku Sloane Stephensovou za hodinu a čtvrt 6:1, 6:4 a jako první postoupila do semifinále dvouhry. V něm se turnajová šestadvacítka utká s vítězkou zápasu mezi Markétou Vondroušovou a Chorvatkou Petrou Martičovou.

Osmadvacetiletá Kontaová uhrála od stavu 1:1 v prvním setu sedm her v řadě. Podání nasazené sedmičky Stephensové prolomila celkem třikrát, zatímco sama při svém servisu ani jednou nezaváhala. Loňskou finalistku a vítězku US Open 2017 Britka za celý zápas pustila k jedinému brejkbolu, a to hned v úvodní hře.

Postupem mezi poslední čtyři vyrovnala Kontaová svoje grandslamové maximum. Semifinále si zahrála na předloňském Australian Open a loni ve Wimbledonu, ale pokaždé vypadla. V Paříži až do letoška nikdy nepřešla přes první kolo.