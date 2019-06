Prostějovský challenger už bez Čechů. Šafránek schytal debakl, Kopřiva byl blízko

Šafránek proti Norovi neměl žádnou šanci, když od začátku tahal za kratší konec. „Ukázal se žebříčkový rozdíl mezi námi. Hrál daleko lépe než já. Navíc, mě se dnes nedařilo, a tak z toho vzešla taková jednoznačná prohra. Hrál rychle, agresivně, pořád jsem byl pod obrovským tlakem. Zejména z forhendu byl vynikající. Z topspinů, které na mě létaly, po vysokém odskoku, jsem dělal moc chyb a on z toho těžil," uvedl Šafránek.

Rodák z Bílovce Kopřiva, hájící barvy Prostějova, měl k postupu podstatně blíže. Po vítězném prvním setu však začal zbytečně chybovat, a nakonec se po dvou hodinách a čtyřiceti minutách radoval Němec Torebko.

Kopřiva: Taková prohra hodně mrzí

„Prohrát po tak dlouhé době, a ještě na kurtu, kde trénuji, to hodně mrzí," litoval jednadvacetiletý tenista, jemuž na světovém žebříčku ATP patří až 617. příčka. Torebko podle něj lépe servíroval a byl i mnohem trpělivější při výměnách.

„Já jsem v nich nebyl tak agresivní a dělal mnohem více chyb. To rozhodlo. Druhý i třetí set, to byl pořád stejný scénář, bohužel. Jsem ale rád, že jsem dostal volnou kartu a musím za to organizátorům poděkovat. Před turnajem bych osmifinále bral. Teď jsem zklamaný. Prohra bolí. Jak se z toho vyspím, tak to ale asi budu hodnotit pozitivně," uvedl Kopřiva.