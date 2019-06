Co stojí za jízdou české hvězdy? Vondroušová je po loňském zranění zdravá, pomáhá jí i tým

Loni Markéta Vondroušová platila za velký tenisový talent s křehkou tělesnou stránkou, kvůli natrženému tříslu musela sezonu ukončit už začátkem října. Ještě v lednu v Austrálii ji bolelo koleno, ale na Roland Garros je zdravá, což přispělo k jejímu postupu do semifinále. Prospívá jí spolupráce s širším realizačním týmem, do kterého patří i kondiční kouč Michal Vágner.

Loňská sezona byla pro českou vycházející hvězdu obtížná. "Je těžké, když máte zranění a musíte hrát dobře, ale všechno není dobré. Bylo to pro mě kvůli těm zraněním těžké, nemohla jsem hrát svůj nejlepší tenis," vzpomínala na tiskové konferenci po vítězném čtvrtfinále s Chorvatkou Petrou Martičovou.

Mentorem Vondroušové je dlouhodobě Jiří Hřebec, který s ní ale po turnajích nejezdí. Loni v létě proto angažovala jako kouče někdejšího Hřebcova svěřence Jana Hernycha, který je s ní i v Paříži. S kondicí a zvýšením odolnosti tělesné stránky jí pomáhá Vágner.

Markéta Vondroušová ve čtvrtfinálové bitvě na French Open.

Michel Euler, ČTK/AP

Vondroušová: Můj tým výborně funguje

Vondroušová si spolupráci s týmem pochvaluje. "Já jsem teď ještě začala spolupracovat s (fyzioterapeutem) Martinem Janouškem na Štvanici. Je super, že je to všechno takhle při ruce na Štvanici, že se nemusím nikam hnát. V Praze jsem vlastně celý den na Štvanici, od rána do večera. Je to super, jak to takhle funguje, že všichni se znají dohromady a fungují úplně skvěle," řekla v průběhu turnaje.

Zjistila, že se vyplatí do svého zázemí investovat. "Já vlastně i toho Michala budu brát na turnaje sebou, až na to bude nějaká možnost. Je to určitě super, že teď mám člověka na všechno. Když mě bude něco bolet, tak půjdu za tím Martinem. I na kondici se pracuje. Hlavně oni mezi sebou taky komunikují, takže je to super," konstatovala radostně.

Markéta Vondroušová bezprostředně po proměněném mečbolu proti Petře Martičové ve čtvrtfinále French Open.

Jean-Francois Badias, ČTK/AP

Současná ženská tenisová špička je velice vyrovnaná a řada hráček dělá pro úspěch maximum. "Myslím, že hodně holek má super týmy, i když nejsou Top20 nebo Top10. Všechny jsou hodně precizní, je vidět, že jim na tom fakt záleží," uznala Vondroušová.