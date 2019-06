Vondroušová? Britové už počítají zisky její soupeřky za titul v Paříži. Legendu ale Češka nadchla

Čeští fanoušci už netrpělivě očekávají páteční semifinálový duel na grandslamovém Roland Garros a věří v další pokračování senzační jízdy Markéty Vondroušové až do finále. Podobné optimistické vize si ale pochopitelně malují směrem k Johanně Kontaové britští příznivci. Na Ostrovech už propočítávají, o kolik by jejich oblíbenkyně zbohatla, pokud celé French Open vyhraje.

Kontaová je už nyní nejlépe vydělávající britskou sportovkyní. Bývalá světová čtyřka zatím během kariéry vyhrála na prize money necelých 8 milionů dolarů, k tomu si ale přijde na pěkné sumy díky lukrativním sponzorským smlouvám s firmami jako Jaguar nebo Babolat, je také tváří módních značek Ellesse či Radley, u níž má také svoji řadu kabelek.

Podle informací listu Daily Mail by si Kontaová v případě zisku titulu v Paříži vydělala vedle 2 milionů liber za prize money ještě další 1,5 milionu liber na sponzorských bonusech - celkem tedy 3,5 milionu liber (cca 105 milionů korun). A triumf by ji zároveň katapultoval do úplně jiné marketingové ligy.

Radley London announces Johanna Konta as Brand Ambassador https://t.co/iWWgXRKcSb @Radley_London pic.twitter.com/ZzxCOWegLE — DIARY fashion beauty (@DIARYdirectory) 5. dubna 2019

Kontaová však ještě nikdy na grandslamech přes semifinále nepřešla. V předchozích neúspěších v boji o finále ale ztroskotala na bývalých světových jedničkách Angelique Kerberové a Venus Williamsové. Z toho pohledu se může zdát nezkušená 19letá Češka jako schůdnější překážka.

„Kontaová teď čelí světové osmatřicítce, která se takhle daleko na grandslamu ještě nikdy nedostala. Johanna má na své straně zkušenosti, jenže i Vondroušová je výborná," porovnává obě hráčky legendární americká šampionka Billie Jean Kingová, kterou nadchla pestrá hra české teenagerky. Zejména smrtící kraťasy.

Česká tenistka Markéta Vondroušová umí smrtící kraťasy.

photo credit @Yonex

„Víte, co se do našeho sportu masivně vrátilo? Kraťas. Roky se prakticky vůbec nehrál, v ženském tenisu chyběla pestrost a je skvělé, jak se to teď mění," pochvaluje si vítězka 12 grandslamových turnajů.

V pátek se dá očekávat souboj dvou odlišných stylů. Zatímco britská ranařka preferuje nátlakovou hru a rychle ukončené výměny, sokolovská rodačka disponující skvělým pohybem po kurtu umí soupeřku vytrápit v dlouhých výměnách chytrou hrou se změny temp.

„Slavné souboje legend jako Navrátilové–Evertová, Borg–McEnroe, Lendl–McEnroe, Federer–Nadal vždy nabídly střety zcela jiných stylů. Nadcházející ženské semifinále Roland Garros mezi Kontaovou a Vondroušovou sice co do jmen hráček nedosahuje legendárního statusu, ale nádherný kontrast v herních stylech je evidentní, a právě proto bude ten zápas tak podmanivý," píše například komentátor serveru tennisaccent.com Matt Zemek.

Kingová sice vyzdvihla zkušenosti a formu Kontaové, nicméně žádnou favoritku v semifinále či na celkový triumf nemá. „Myslím, že žádná favoritka není, je to vše otevřené. V ženském tenisu teď může opravdu vyhrát kdokoliv. Není to jako za starých časů, ale pro mě je to nyní mnohem zajímavější," pochvaluje si.

To její neméně slavná krajanka a nyní spolukomentátorka Eurosportu, Chris Evertová, byla po čtvrtfinálovém vítězství nad Sloane Stephensovou výkonem Kontaové nadšená a neuměla si představit, že by ji v Paříži někdo porazil.

„Nemám slov a to se mi stává opravdu jen po málo zápasech. To, co Kontaová předvedla, před tím smekám klobouk. Nikdy jsem ji takhle hrát neviděla. S takovým výkonem porazí každého. Ve druhém setu ztratila při podání jediný bod. To neuměla ani Serena (Williamsová)," prohlásila.

Kontaová má s Vondroušová mají vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1. Naposledy se utkaly před necelými třemi týdny na antuce v Římě, kde ve čtvrtfinále vyhrála Britka 6:3, 3:6 a 6:1.