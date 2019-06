Jak Vondroušová pilovala kraťasy. Co se v Kynšperku naučíš, na Roland Garros jako když najdeš...

Právě tady začal Vondroušovou před deseti lety cepovat trenér Jan Fuchs. „Oslovila mě Markétina máma, ale znám i jejího tátu, protože Sokolov je malej. Ona už potřebovala sólo přípravu a já jsem takový, že děti naložím, odvezu a zase přivezu. Nejsem omezený časově ani klubově. V tom jsem samostatná jednotka. Po škole jsem na Markétu vždycky počkal, přivezl ji na kurty a mohli jsme začít trénovat,“ řekl Fuchs v rozhovoru pro Sport.cz.

Už od začátku mu bylo jasné, jak výjimečný talent se ve Vondroušové ukrývá. „Já ji od jedenácti let brával na turnaje dospělých, když jsme chodili hrát čtyřhry. A ona s tím neměla absolutně problém. Říkal jsem jí, ať jde hrát raději proti starším. Nechal jsem ji trénovat s kluky Vietnamci, kteří jsou hrozně rychlí, a s nimi se herně zlepšovala...“

Markéta Vondroušová si v Paříži zahraje o finále.

Michel Euler, ČTK/AP

Fuchs: Na dlouhé výměny by Markéta asi neměla

Pak došlo i na proslulé kraťasy. A není divu, když kouč Fuchs je odpůrcem dlouhých výměn.

„Já nemám rád takové to mlácení, bouchání, co předvádějí ‚ruské kalašnikovy‘. Navíc Markéta by na takový styl asi fyzicky neměla,“ připomněl trenér, který s Vondroušovou stopbaly nadriloval.

„Kamarádi mi občas volají, že ona je v tomhle moje mladší vydání. Nejdřív ale musela poznat, co to je, aby to mohla použít proti jiným. Pamatuju, jak na mě po půlhodině řvala, že se na to může vykašlat...“

Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále French Open.

Christophe Ena, ČTK/AP

Hraj tam, kde je díra

Teď ale Vondroušová tuhle efektní a zároveň efektivní zbraň používá, jak jen to jde. A soupeřkám se tím dokáže dostat pod kůži.

„Ony už samozřejmě vědí, že ty kraťasy bude hrát, ale v určité chvíli to ty holky stejně rozhodí,“ pousmál se Fuchs, jak jeho medicína funguje i na okruhu WTA.

„To víte, že mě těší, když Markétu vidím, jak si soupeřku vytáhne k síti a pak ji přehodí. Však jsme to taky hodně pilovali. Říkal jsem jí: ,Hraj tam, kde je díra, nehraj tam, kde je rána,‘,“ řekl bývalý kouč Vondroušové.

Markéta Vondroušová ve čtvrtfinálové bitvě na French Open.

Michel Euler, ČTK/AP

„Když je Simona Halepová dva metry za čárou, tak nepochopím, proč s ní všechny holky hrají dlouhé výměny. Vždyť má metr šedesát dva, tak ji prostě donutím jít na síť a pak ji přehodím. Markéta tohle dokáže krásně odhadnout,“ dodal Fuchs. „Proto jsem i rád, že má jako kouče Jirku Hřebce, který hodně útočil a taky ji v tom podporuje.“

Šanci Markéta má

Francouzské tažení své někdejší svěřenkyně sleduje trenér ze Sokolova s radostí i s velkým napětím. Nejinak tomu bude v pátek odpoledne, až Vondroušová na největší tenisové scéně vyrukuje na Britku Johannu Kontaovou.

„Wilander říkal, že Kontaová je favoritkou, když Markétu porazila v Římě. Ale už nepřipomněl, že den před tím Maky hrála dva zápasy s Halepovou a Kasatkinovou, takže byla úplně hotová. Teď bude odpočatá, tak se její šance zvyšuje,“ věří Fuchs v českou účast ve finále French Open.

Talentovaná česká tenistka Markéta Vondroušová.

photo credit @Yonex

„Bude jí muset ale rozdrbat hru. Když se to Markétě podaří, tak to může vypadat jako v tom loňském zápase, kdy Angličanku porazila. Kontaová ale bude střílet, to je jasný. Jde o to, jak dlouho to vydrží. Potapovová to ve druhém kole vydržela do stavu 4:1, Ostapenková v Miami taky, ale Markéta to nikdy nezabalila. Na to nemá povahu, ta mě vždycky chtěla porazit i v tom pitomém ping-pongu nebo ve squashi,“ smál se Fuchs, který je s Vondroušovou pořád v častém v kontaktu.

„Píšeme si, gratuluju jí k výhrám. Když jsem loni končil sezonu, tak jsem jí navrhnul, jestli si nechce zahrát turnaj, a ochotně dorazila. Od dětí až po dorostence byli všichni nadšení, že si ní zahráli.“

Když bude Vondroušová takhle pokračovat, může se na kurtech, kde začínala, objevit po této sezoně třeba už jako hráčka z nejlepší světové desítky... Nakročeno k tomu má zostra.