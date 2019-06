Je to férový chlap, ocenil Zverev světovou jedničku, která svým gestem rozesmála i nadchla fanoušky

Novak Djokovič zase potěšil fanoušky. Tentokrát gestem, které udělal během čtvrtfinále French Open. V prvním setu za stavu 4:3 pro Djokoviče byl na servisu Alexander Zverev. Když míček dopadl, čárový rozhodčí zakřičel aut. To se nelíbilo německému tenistovi a začal protestovat.

Umpirový sudí James Keothavong slezl z židle a šel si stoupu prohlédnout. Verdikt čárového potvrdil a Zverev protestoval dál. Do situace se vložil Djokovič. Zatímco se Zverev dohadoval s rozhodčím, srbský tenista se šel podívat, kam míček dopadl. Místo důkladně z několika stran prozkoumal, pobavil diváky a oznámil, že míček byl dobrý.

Zverev serves 🎾

Called out 🚨

Umpire confirms call 👆

Zverev argues 😠

Djokovic overrules umpire 👏



Great sportsmanship @DjokerNole 👌 #RG19 pic.twitter.com/tXv5dAecsA — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 6. června 2019

Diváci jeho gesto samozřejmě ocenili potleskem a hra poté mohla pokračovat dál. Vyrovnaný první set se podařilo ukořistit Djokovičovi poměrem 7:5. Při těch dalších dvou už na kurtu vládl, získal je dvakrát 6:2 a mohl se radovat z postupu do semifinále. V něm narazí na Rakušana Dominika Thiema.

Svého soupeře za fair play po utkání ocenil i Alexander Zverev. „Bylo to od něj skvělé gesto. Mnoho hráčů by to neudělalo, obzvláště v tak důležitém okamžiku. Je to opravdu férový chlap,“ chválil Zverev Novaka Djokoviče, patnáctinásobného grandslamového vítěze.