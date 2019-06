Kdo stojí za úspěchy Vondroušové? Česká hvězda rozšiřuje tým, přichází posila z Fed Cupu

Je grandslamovou finalistkou, šestnáctou hráčkou světa a blízko má i Turnaj mistryň. To vše stále v pouhých devatenácti letech. S tím se však nová kometa letošní sezony nehodlá smířit. V budoucnu by si ráda boj o grandslamový titul minimálně zopakovala, v plánech je i útok na světovou desítku.

Na to však musí bývalá juniorská světová jednička investovat i do realizačního týmu. Díky částce 28 milionů (před zdaněním), kterou za finálovou účast v Paříži získala, to půjde mnohem jednodušeji. Kdo stojí za úspěchy Vondroušové a kdo do týmu přibude?

Markéta Vondroušová zatím svůj úspěch na Roland Garros nestihla oslavit

Sport.cz

Jiří Hřebec (trenér)

Jedním z hlavních strůjců úspěchů devatenáctiletého talentu je bezesporu Jiří Hřebec. Zkušený kouč s Vondroušovou spolupracuje od jejích patnácti let. "Věděl jsem, že Markéta má veliký talent. Že ale bude hned po roce na grandslamu ve finále? Je jí devatenáct let, já jsem to třeba nečekal takhle rychle," říkal o své svěřenkyni po finálovém pařížském zápase Hřebec.

Česká legenda v současné době s Vondroušovu po turnajích nejezdí, výjimku udělala právě na French Open. "Říkal, že se na mě přijede podívat jen na finále, tak jsem mu psala, kdy dorazí," smála se po semifinálové výhře nad Kontaovou Vondroušová.

Markéta Vondroušová po porážce ve finále French Open

sntv

Jan Hernych (trenér)

Ve stínu Tomáše Berdycha či Radka Štěpánka probíhala kariéra Jana Hernycha. I přesto se rodák z Prahy dostal na 59. místo světového žebříčku. Pořádně však o sobě dává vědět jako trenér Markéty Vondroušové. Se světovou šestnáctkou jezdí po turnajích, často ho můžeme vidět, jak udílí své svěřenkyni pokyny přímo na kurtu.

"V mých očích je Markéta opravdu hodně talentovaná. Tenisem žije, je pracovitá, což je základ, aby z ní mohla být vynikající hráčka a patřila mezi nejlepší na okruhu. Ale chce to i nějaký čas a hlavně zdraví," říká devětatřicetiletý bývalý tenista, kterého Vondroušové doporučil právě Hřebec, jenž Hernycha během aktivní kariéry vedl.

Markéta Vondroušová pózuje po návratu do Prahy s trofejí pro poraženou finalistku French Open.

Ondřej Deml, ČTK

Michal Vágner (kondiční trenér)

"Je to výjimečná hráčka, ale taky křehká, podobně na tom byl ve fotbale třeba Tomáš Rosický. Když bude Markéta v pohodě, nikdo nemusí mít o výsledky strach," říkal před časem dnes již bývalý kouč Vondroušové Martin Fassati.

Aby tomu tak opravdu bylo, se stará její kondiční trenér Michal Vágner. "Naše tréninky trvají skoro tři hodiny. Nedá se říct, že by byly až tak fyzicky náročné, spíš je tam strašně moc věcí, na které se musí soustředit. Musí se cvičit naprosto přesně a precizně. Vydržet v tomhle soustředění tři hodiny je i zatěžkávací zkouška pro psychiku," popisuje.

Že se tvrdá práce vyplácí, potvrzuje i letošní sezona sokolovské rodačky, kterou zatím odehrála bez jakýchkoliv zdravotních problémů a patří k nejlépe připraveným hráčkám na okruhu.

Markéta Vondroušová a Ashleigh Bartyová pózují před vzájemným soubojem.

Michel Euler, ČTK/AP

Vlastimil Voráček (lékař)

O tělesnou schránku Vondroušové se nově bude starat lékař Vlastimil Voráček, který působí u českého fedcupového týmu. "Vím, že se mi to vrátí zpátky. Ráda bych sezonu odehrála ve zdraví, což se mi dosud nedařilo," vysvětluje angažování nového člena týmu tenistka.

Martin Janoušek (fyzioterapeut)

Dalším a zatím posledním jménem v nově se tvořícím týmu grandslamové finalistky je fyzioterapeut Martin Janoušek.

"Budu mít v klidu na celý tým. Můžu si vozit, koho budu chtít a kam budu chtít. To je taková úleva. Já mám už teď docela velký tým. Mám teď i pana doktora Voráčka i Martina Janouška jako fyzio," uzavírá spokojená Vondroušová.