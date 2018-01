Siniaková prohrála v Šen-čenu s Halepovou obě finále

Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková prohrála ve finále tenisového turnaje v čínském Šen-čenu se světovou jedničkou Simonou Halepovou z Rumunska 1:6, 6:2, 0:6 za hodinu a dvanáct minut. Duel se kvůli dešti uskutečnil v hale. Trofeje se pak Siniaková nedočkala ani ve čtyřhře, kde po boku Barbory Krejčíkové podlehla opět Halepové a její rumunské spoluhráčce Irině-Camelii Beguové. Hodně opožděný program v Aucklandu nepřinesl postup do semifinále Barboře Strýcové, ta překvapivě podlehla Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 6:0, 2:6, 2:6.

Finále dvouhry mělo původně začít v 7:00 SEČ, ale kvůli počasí se odkládalo a nakonec se po více než čtyřech hodinách hrálo v hale.

V prvním setu Siniaková, která v semifinále vyřadila věhlasnou Rusku Marii Šarapovovou, vyrovnala na 1:1, ale pak prohrála pět her za sebou. Ve druhém setu šla naopak první do brejku, o který vzápětí přišla, ale od stavu 3:2 získala další tři gamy.

Rozhodujícímu dějství vládla Halepová, která české tenistce povolila jen šest fiftýnů a nadělila jí "kanára". Rumunka se tak stala první jedničkou žebříčku, která vyhrála turnaj, od triumfu Sereny Williamsové ve Wimbledonu 2016.

"Od té doby, co jsem jedničkou, tak se všechno změnilo. Přijdu do restaurace a majitelé za mě platí účty," smála se Halepová v týdnu. Výsledkem v Šen-čenu má post jedničky jistý do grandslamového Australian Open.

Siniaková i po prohře ve finále začala sezonu výtečně. Jelikož ale neobhájila titul, přijde o body a v žebříčku klesne na konec šedesátky. Odveta proti Halepové jí v deblu nevyšla. S Krejčíkovou, s níž tvořila nejvýše nasazený pár, prohrály Češky po dramatickém průběhu 6:1, 1:6, 8:10.

Propršený Auckland Strýcové postup nepřinesl



Po propršených dnech v metropoli Nového Zélandu následovaly čtvrtfinálové a semifinálové zápasy velmi rychle po sobě a tak právě už i v Aucklandu je známé finálové složení. Do boje o titul se dostaly dvě nejvýše nasazené hráčky. Dánka Caroline Wozniacká, která úspěšně zvládla americký dvojboj Keninová, Vickeryová a také Němka Görgesová, ta porazila nejprve Polonu Hercogovou, v semifinále pak přemožitelku Barbory Strýcové Sie Šu-wej 2:0 na sety.

Finálové utkání má v Brisbane za sebou turnajová trojka Elena Svitolinová z Ukrajiny. Jedna z komet loňské sezóny a přemožitelka Karolíny Plíškové ze semifinále se vůbec nepárala s Běloruskou Sasnovičovou a ve finále, které trvalo pouhých 67 minut, povolila soupeřce jen tři gemy a získala svůj celkově desátý titul na okruhu.

Velmi atraktivní souboj domácího bouřliváka Nicka Kyrgiose a vítěze nedávného Turnaje mistrů Grigora Dimitrova vyzněl na turnaji v Brisbane lépe pro domácího tenistu. Třetí nasazený Australan dokázal otočit duel po prohraném prvním setu a stejně jako předchozí dva duely v sezóně vyhrál ve třech setech. Ve finále se dvaadvcetiletý Kyrgios utká s Američanem Ryanem Harrisonem, který zdolal taktéž ve třech sadách australské překvapení turnaje Alexe De Minaura.

Simon porazil tři nejvýše nasazené hráče a má titul

Francouz Gilles Simon vyhrál turnaj ATP v indickém městě Puné. Ve finále porazil 89. hráč světového žebříčku druhého nasazeného Jihoafričana Kevina Andersona 7:6, 6:2. V předchozích kolech si poradil i s turnajovou jedničkou Marinem Čiličem a trojkou Robertem Bautistou.

Simon získal na okruhu třináctý titul, na který si ale počkal bezmála tři roky. Třiatřicetiletý Francouz poosmé triumfoval na tvrdém povrchu, pět vítězství má z antuky.

V žebříčku byl Simon nejlépe šestý v roce 2009. S Andersonem se utkal počtvrté a poprvé dokázal čtrnáctého hráče světa porazit.

Hopman cup zná své vítěze

Roger Federer a Belinda Bencicová získali pro Švýcarsko potřetí v historii Hopmanův pohár. Německou dvojici Alexander Zverev, Angelique Kerberová ve finále porazili 2:1 na zápasy. Federer v Perthu udržel ve dvouhře neporazitelnost a o výhře pak spolu s partnerkou rozhodli ve smíšené čtyřhře.

Šestatřicetiletý Federer, jenž bez zaváhání zvládl všechny tři duely v základní skupině, ztratil se Zverevem úvodní set ve zkrácené hře. Pak už s ním ale o šestnáct let mladší soupeř nedokázal držet krok a držitel 19 grandslamových titulů zvítězil 6:7, 6:0, 6:2.

Vyrovnání Německu zajistila bývalá světová jednička Kerberová, která vyhrála 6:4, 6:1 a uštědřila Bencicové první prohru na turnaji. V mixu ale švýcarské duo, které do finále postoupilo s bilancí 9:0, potvrdilo svou suverenitu a vyhrálo 4:3, 4:2.

Švýcarsko vyhrálo neoficiální mistrovství světa smíšených dvojic už v letech 1992 a 2001. Před sedmnácti lety se do listiny vítězů zapsal poprvé i Federer, který tehdy získal trofej s Martinou Hingisovou. Německo si musí na třetí úspěch počkat, slavilo v letech 1993 a 1995.

Turnaj mužů v Puné v Indii (tvrdý povrch, dotace 561 345 dolarů): Dvouhra - finále: Simon (Fr.) - Anderson (2-JAR) 7:6 (7:4), 6:2

Turnaj žen v Šen-čenu v Číně (tvrdý povrch, dotace 750 000 dolarů): Dvouhra - finále: Halepová (1-Rum.) - Siniaková (6-ČR) 6:1, 2:6, 6:0. Čtyřhra - finále: Beguová, Halepová (Rum.) - Siniaková, Krejčíková (1-ČR) 1:6, 6:1, 10:8.

Turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Strýcová (3-ČR) 0:6, 6:2, 6:2, Wozniacká (1-Dán.) - Keninová (USA) 4:6, 6:2, 6:4, Görgesová (2-Něm.) - Hercogová (Slovin.) 6:4, 6:4, Vickeryová (USA) - A. Radwaňská (4-Pol.) 6:2, 6:2. Semifinále: Wozniacká - Vickeryová 6:4, 6:4 Görgesová - Sie Šu-wej 6:1, 6:4

Turnaj mužů a žen v Brisbane v Austrálii (tvrdý povrch dotace 528 910 dolarů): Muži Dvouhra - semifinále: Kyrgios (3-Austr.) - Dimitrov (1-Bulh.) 3:6, 6:1, 6:4 R. Harrison (USA) - De Minaur (Austr.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 Ženy Dvouhra - finále Svitolinová (3-Ukr.) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:1. Čtyřhra - finále: Bertensová, Schuursová (Niz.) - Klepačová, Martínezová (4-Slovin./Šp.) 7:5, 6:2.