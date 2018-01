Němka Görgesová vyhrála třetí turnaj v řadě, Šafářová se Strýcovou v Sydney postoupily

Německá tenistka Julia Görgesová vyhrála už třetí turnaj v řadě na okruhu WTA. Poté, co v říjnu získala trofej v Moskvě a následně ovládla Elite Trophy v čínské Ču-chaji, prokázala skvělou formu také v Aucklandu. Ve finále dvou nejvýše nasazených hráček zdolala jedničku Caroline Wozniackou z Dánska 6:4, 7:6. České deblistky Lucie Šafářová a Barbora Strýcová po třech setech postoupily z prvního kola turnaje v Sydney.

Barbora Strýcová (vpravo) s Lucií Šafářovou při US Open.

Devětadvacetiletá Görgesová se radovala ze 14. výhry v řadě po hodině a půl. Wozniackou zasypala 41 vítěznými údery.

„Je to úžasné. Není to jen o tom, že jsem tady vyhrála, ale že jsem dokázala navázat na výkony z minulých týdnů. Na to jsem opravdu hrdá. A tahle poslední výhra mi dodá ještě více sebevědomí před Australian Open," řekla po zisku pátého titulu v kariéře.

Dlouhá bitva Šafářové a Strýcové

Na turnaji v Sydney zahájily svou cestu deblem české tenistky Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Na klání druhý nasazený pár se hodně natrápil na výhru proti polsko-americkému Aliciji Rosolské a Abigail Spearsové

Češky první set ztratily v poměru 4:6, v tom dalším ale vyprovodily soupeřky z kurtu kanárem, třetí sadu nakonec Šafářová se Strýcovou vyhrály až v 18. gamu.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů): Dvouhra - finále: Görgesová (2-Něm.) - Wozniacká (1-Dán.) 6:4, 7:6 (7:4). Čtyřhra - finále: Erraniová, Schoofsová (It./Niz.) - Hozumiová, Katóová (1-Jap.) 7:5, 6:1.

Tenisový turnaj mužů a žen v Sydney (tvrdý povrch): Muži (dotace 528.910 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Džumhur (7-Bos.) - Struff (Něm.) 6:1, 6:4 Lorenzi (It.) - Thompson (Austr.) 7:6 (7:5), 6:4 Dolgopolov (Ukr.) - Troicki (Srb.) 6:3, 6:7 (6:8), 7:5 Ženy (dotace 799.000 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Makarovová (Rus.) - Ostapenková (3-Lot.) 7:6 (7:3), 6:1 Perezová (Austr.) - Mladenovicová (5-Fr.) 6:4, 4:2 skreč Vesninová (Rus.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:2, 6:2 Čtyřhra - 1. kolo: Šafářová, Strýcová (2-ČR) - Rosolská, Spearsová (Pol./USA) 4:6, 6:0, 10:8.