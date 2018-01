Program Australian Open: Po čtyřech letech uvidí Melbourne český souboj v singlu žen

Obě nasazené Češky neměly s postupem do třetího kola žádné problémy. Pouhých 44 minut strávila na rozpáleném kurtu turnajová šestka Plíšková, Brazilku Haddadovou si podala dvakrát 6:1.

„Cítila jsem se velmi dobře, o poznání líp než v prvním kole. Podmínky ale nebyly optimální, panovalo velké horko a jsem ráda, že jsem na kurtu nebyla zbytečně dlouho," popisovala Plíšková. To Šafářová potřebovala ke zdolání Rumunky Sorany Cirsteaové výsledkem 6:2, 6:4 necelou hodinu a půl.

České souboje na AO v ženské dvouhře: 2014, 2. kolo Šafářová–Hradecká 6:7, 6:3, 6:0 2011, 1. kolo Záhlavová–Voráčová 6:1, 6:3 2007, čtvrtfinále Vaidišová–Šafářová 6:1, 6:4

Proti Plíškové má sice zápornou bilanci 2:5, ale díky obnovené spolupráci s kanadským koučem Robem Steckleym je finalistka French Open 2015 opět plná energie a touhy něčeho velkého dosáhnout. „Určitě to bude hodně těžké," cítí pětadvacetiletá Plíšková, která ale na tvrdém povrchu o pět let starší soupeřku čtyřikrát porazila. Vítězka duelu se Šafářovou by se pak v dalším kole mohla utkat s Barborou Strýcovou, což by znamenalo, že Češka si s jistotou zahraje čtvrtfinále.

Dvacátá nasazená Strýcová, která si poradila se Španělkou Arruabarrenaovou ve dvou setech 6:3 a 6:4, se ve třetím kole musí vypořádat s americkou kvalifikantkou Bernardou Peraovou, jež senzačně vyřadila devítku Britku Kontaovou.