Wozniacká je na Australian Open ve čtvrtfinále, čeká ji Suárezová

Druhá nasazená Caroline Wozniacká z Dánska postoupila do čtvrtfinále tenisového Australian Open. Vítězka Turnaje mistryň porazila Slovenku Magdalenu Rybárikovou hladce 6:3 a 6:0. O postup do semifinále se utká se Španělkou Carlou Suárezovou, která udolala Estonku Anett Kontaveitovou 8:6 v rozhodujícím setu.

Wozniacká sice hned ve třetí hře ztratila servis, ale okamžitě si ho vzala zpátky a od té doby nedala wimbledonské semifinalistce Rybárikové šanci. Porazila ji za 63 minut a po šesti letech postoupila při úvodním grandslamu sezóny mezi nejlepších osm.

Potřetí si čtvrtfinále Australian Open zahraje Španělka Suárezová, která otáčela zápas s Kontaveitovou ze stavu 4:6 a 1:4, přičemž ve druhém setu prohrávala už o dva brejky.

Jubilejní 100. vítězství na grandslamech zaznamenal Chorvat Marin Čilič, který je v Melbourne turnajovou šestkou. V osmifinále porazil desátého nasazeného Španěla Pabla Carreňa 6:7, 6:3, 7:6 a 7:6. Pojedenácté v kariéře se dostal na grandslamu alespoň do čtvrtfinále, čímž vyrovnal Gorana Ivaniševiče mezi chorvatskými tenisty s nejvyšším počtem grandslamových čtvrtfinále.

"Je krásné to slyšet. Měl jsem třísté vítězství v kariéře na US Open 2014 a doufám, že tady ještě vyhraju další tři zápasy," řekl Čilič, který tehdy v New Yorku získal svůj dosud jediný grandslamový titul.