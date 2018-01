Paráda. Berdych smázl italského soupeře a ve čtvrtfinále Australian Open ho čeká Federer

Český tenista Tomáš Berdych si zahraje čtvrtfinále na grandslamovém Australian Open. Nasazený hráč číslo 19 porazil Itala Fabia Fogniniho po setech 6:1, 6:4 a 6:4. Berdych, který si v Melbourne zahraje čtvrtfinále posedmé v kariéře, se v další fázi turnaje utká se švýcarskou legendou Rogerem Federerem. O postup do čtvrtfinále ženského singlu budou proti sobě ještě dnes bojovat české tenistky Karolína Plíšková a Barbora Strýcová (on-line na Sport.cz).

Tomáš Berdych začal servisem a hned nasázel tři esa, vzápětí prolomil soupeřovo podání. A když si následně opět podržel servis, bylo z toho po jedenácti minutách vedení 3:0. Od té chvíle byl k vidění vyrovnaný zápas, kdy si hráči drželi podání. Za stavu 4:1 si Ital nechal ošetřit kotník na pravé noze, což mu na sebevědomí zrovna nepřidalo, stejně jako fakt, že český tenista hned po pauze vzal soupeři znovu servis. Sadu dopodával a po 33 minutách vedl 1:0.

V podobně kvapikovém tempu začal Berdych i druhý set, kdy vzal soupeři podání. Sám se mohl často spolehnout na vlastní servis, z nějž dělal důležité body, naopak Fognini, i když měl v mezihře navrch, nakonec udělal chybu a výměnu ztratil. Turnajová devatenáctka diktovala vývoj zápasu, ale vyhráno určitě neměla. Ital totiž zlepšil forhend, začal hrát na riziko a srovnal krok na 2:2. Následně se pak i poprvé dostal do vedení 3:2, což jej povzbudilo a začala bitva o každý fiftýn. V sedmé hře se ale Berdych znovu herně nadechl a získal další brejk, který vzápětí potvrdil. Druhou sadu pak vybojoval poměrem 6:4.

Ve čtvrtfinále čeká Maestro Federer

Navrch měl Berdych brzy i ve třetí sadě. Za stavu 1:1 prolomil Italův servis. Ten se nechtěl smířit se ztrátou podání, vyžádal si jestřábí oko, které ale potvrdilo těsný aut. Ital jen zklamaně odhodil ručník a musel se smířit s tím, že je opět ve výhodě jeho český rival. Berdych se dostal do nesnází v šesté hře. Sice srovnal ze stavu 0:40, ale pak stejně ztratil podání a Ital srovnal na 3:3. Vzápětí ale Fognini nabídl dvojchybou šanci na brejk Berdychovi a vztekle mrštil raketou. Ital první hrozbu sice odvrátil, ale nakonec servis stejně neudržel. Český hráč naopak servíroval skvěle a navýšil vedení na 5:3. Náskok pak už uhájil a po výhře 3:0 na sety slaví postup do čtvrtfinále.

V něm ho nečeká nikdo menší než Roger Federer. Na Australian Open se spolu střetli už čtyřikrát a český hráč získal jen dva sety. Celkově má Berdych se slavným Švýcarem negativní bilanci 6:19 a prohrál s ním posledních osm zápasů.

"Pokud existuje plán, jak uspět, tak bych ho rád znal, abych byl upřímný," řekl s úsměvem Berdych k nadcházejícímu utkání s jedním z nejlepších hráčů historie a dodal: "Půjdu předvést co nejlepší výkon a budu věřit, že to můžu dokázat. Už jsem ho porazil, i na grandslamu, ale samozřejmě je to extrémně těžké."

Ve čtyřhře žen se do stejné fáze soutěže dostala česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. Se svojí parťačkou Čchan Jüng-Žan z Tchaj-wanu porazily po setech 6:3, 6:2 duo Čchan Chao-čching, Srebotniková.