Aby na něj lidé změnili názor, nechá se i uštknout hadem. Australský bouřlivák vyrazil do džungle

Když se řekne Bernard Tomic, většině fanoušků se vybaví jeho nevhodné výroky a neslušné chování. To by ale pětadvacetiletý tenista nyní rád změnil. Australský bouřlivák se totiž přihlásil do reality show I‘m a celebrity... Get Me Out of Here! a doufá, že na něj díky ní lidé změní názor.

Patřil k největším talentům australského tenisu. Vyhrál juniorské Australian Open i US Open. Před dvěma lety byl Bernard Tomic ve světovém žebříčku dokonce na sedmnáctém místě, teď je sto šedesátý osmý a bude klesat dál. Pětadvacetiletého tenistu totiž čím dál tím častěji provázejí skandály.

Občas odchodil zápas, protože ho tenis najednou přestal bavit a proslavily ho i jeho nevhodné výroky. Třeba nedávno po neúspěšné kvalifikaci na Australian Open se obořil na novináře, když se ho zeptali, co svému vypadnutí říká. „Jen počítám své milióny. To je vše, co dělám. Zkuste dokázat to samé. Jděte vydělat čtrnáct miliónů, hodně štěstí, chlapci,“ odvětil naštvaný Tomic.

Nyní by australský bouřlivák chtěl, aby fanoušci na něj změnili názor. Přihlásil se do reality show a spolu s dalšími devíti soupeři zamířil do jihoafrické džungle, kde bude čelit nástrahám a plnit nejrůznější úkoly. „Nejde o peníze. Šel jsem do toho, protože jsem tohle chtěl vždycky zkusit,“ uvedl Tomic pro britský deník The Daily Telegraph.

„Doufám také, že dostanu příležitost, aby lidé o mně začali přemýšlet jinak. To je důvod, z jakého tu jsem. Lidé mě znají jako výstředního tenistu, který dělá jen problémy. Nejsem ale tím, za koho mě lidé mají,“ vysvětloval dál. V prvním díle hned několikrát okusil uštknutí bílým hadem, v tom druhém si musel nasadit brýle, se kterými viděl obráceně a měl projít překážkovou dráhu. To však nezvládl a kvůli nevolnosti musel být dokonce ošetřen. Nyní přemýšlí, zda bude ještě pokračovat.