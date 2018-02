Šlágr daviscupového víkendu vyhrál Zverev a posunul Němce do čtvrtfinále

Německý tenista Alexander Zverev se raduje po vítězství v Davis Cupu nad Nickem Kyrgiosem a postupu do čtvrtfinále.

Překvapivě jednoznačnou záležitostí byl v australském Brisbane souboj dvou mladíků, kterým se předpovídá hvězdná budoucnost. Forma ze začátku sezóny, domácí prostředí, to vše hrálo do karet Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Samotný zápas však nabídl úplně jiný příběh. Němec Zverev, který se na začátku roku spíše trápil byl ve všech činnostech lepší a za 110 minut zvítězil 3:0 a posunul německé tenisty do čtvrtfinále Davis Cupu.

Mnohem dramatičtější souboj o čtvrtý bod přineslo utkání v Japonsku. Známý italský bouřlivák Fabio Fognini zvládl lépe vypjaté koncovky čtvrtého a pátého setu a otočil nepříznivě se vyvíjející zápas s japonskou jedničkou Sugitou, do kterého se při neúčasti Keie Nišikoriho vkládaly naděje na zisk obou bodů. Páteční úspěšné drama s Andreasem Seppim se mu ale napodobit nepodařilo a s bojem o Salátovou místu se může spolu se svými kolegy z týmu pro letošek rozloučit.