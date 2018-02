Někdy jde vyhrát i s ošklivým tenisem, jásá Strýcová po výhře nad bývalou světovou sedmičkou

Ale ne, nebyl to podle Strýcové její nejlepší duel s týmové soutěži, kde si upravila bilanci dvouher na 10:7.

„Odehrála jsem dobrý zápas, solidní a soustředila jsem se spíš na svoji hru a taktiku, co jsme si řekli. Fungovala mi celý zápas," potěšilo Strýcovou.

Zatímco Golubicová v úvodním utkání potrápila favorizovanou Kvitovou, švýcarské eso se nedostalo k nátlakové hře a hostující lavička odcházela po sobotních zápasech schlíple do kabiny.

Bencicová přitom už před dvěma lety figurovala na sedmém místě světového žebříčku a loni se po zranění vrátila na okruh ve velké formě. Svou třídu ale v Praze zatím nepředvedla.

Při zápase Kvitové trnula v šatně

„Byla jsem připravená na těžký zápas, Belinda je výborná hráčka, ale nedostala se k tomu, aby hrála svoji hru, což bylo pro mě důležité. Mým cílem bylo každý balon vrátit, a ona pak dělala víc chyb. Někdy jde vyhrát i s ošklivým tenisem," usmívala se Strýcová, která při zápase Kvitové trnula v šatně.

„Radši jsem se dívala jen po očku. Když je člověk na lavičce, tak má větší nervy než na kurtu, byla jsem strašně ráda, že to Petra zvládla," spadnul jí kámen ze srdce. Do boje mohla vyrazit o něco víc uvolněná.

„Belinda si asi myslela, že by měla vyhrát, ale podle mě to byl souboj 50 na 50," tvrdí český kápo Petr Pála. „Bára určitě umí hrát líp, ale jsou tam taky emoce a nervy, zvládla to skvěle až do konce."