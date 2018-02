Plíšková na plac? Uvidíme, co Kája řekne. Nechci dělat nějakou bláznovinu, promýšlí nedělní nominaci Pála

Tak už jen jeden bodík schází českým tenistkám, aby se podesáté v řadě probily do semifinále Fed Cupu! Může ho zařídit hned úvodní dvouhra jedniček, která začíná v pravé poledne. Kapitán Petr Pála ale včera večer ještě dumal, zda do hry nenasadí žebříčkově nejvýše postavenou hráčku Karolínu Plíškovou, která v sobotu nehrála kvůli střevní viróze.

Karolína Plíšková na tiskové konferenci v Praze. Zasáhne dnes do bojů proti Švýcarkám?

„První den byl super, ale my potřebujeme, aby nám tam svítila trojka," usmíval se Pála, který pochválil Kvitovou i Strýcovou.

„Pro Petru to byl emočně hodně vyčerpávající zápas. Bára to zvládla skvěle od začátku až do konce," řekl český kapitán, který má luxus širokého kádru. „Uvidíme, potřebujeme poslední krok. Pokud nastoupí Bencicová, tak bude hrát určitě líp. Bára ji úplně vyvedla z rytmu."

Světová pětka Plíšková si včera odbyla zahajovací ceremoniál, ale později odjela na hotel, aby se dokurýrovala.

Plíšková? Nebo snad Šafářová?

„Karolína si musí říct, jak se cítí, svoje k tomu poví profesor Kolář a doktor Voráček. Zatím jsme se ale k ničemu nedostali. Bylo jí líp, ale čekám na to, až dorazím na hotel," prohlásil v sobotu navečer Pála.

Nedělní nominaci na první dvouhru musí oznámit v jedenáct dopoledne, na druhý singl, pokud se bude hrát, pak čtvrt hodiny před jeho začátkem.

„Prvotní roli bude hrát zdraví Karolíny, abych nedělal nějakou bláznovinu. V hlavě pak mám nějaké varianty. Uvidíme. Karolína může hrát místo Petry i Báry. Ale stejně tak Lucka Šafářová," zamotal Švýcarkám ještě víc hlavu český kapitán.