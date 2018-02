Baráž bude bez Berdycha. Nejlepší český tenista v Davis Cupu končí!

Berdych nastartoval svou daviscupovou kariéru v roce 2003, naposledy nastoupil v týmové soutěži v prvním kole před dvěma lety v Německu.

„Skončila jedna krásná tenisová éra, jsem šťastný, že jsem byl při tom a pomohl jsem Česku dvakrát vyhrát salátovou mísu. Reprezentoval jsem v 29 daviscupových utkáních, ale v 32 letech jsem dospěl do stavu, kdy nemohu hrát pořád bez odpočinku. Musím šetřit své tělo a hospodařit s energií, pokud chci ještě pokračovat v kariéře. Zápasy Davis Cupu byly silným zážitkem, ale současně mě vždy stály mnoho sil. Proto jsem se rozhodl, že v Davis Cupu již hrát nebudu," vyložil své důvody Berdych, jenž má v DC celkovou bilanci 50 výher a 17 porážek.

Více vítězství mají jen Jan Kodeš (60) a Roderich Menzel (53).

Kapitán rozhodnutí respektuje

„Rozhodnutí Tomáše respektuju a přeji mu mnoho úspěchů v jeho další kariéře. Teď je na mně, abych vybral co nejsilnější sestavu na utkání proti Izraeli, abychom se již letos pokusili o návrat do Světové skupiny," řekl kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil.

Proti Izraeli se bude hrát podle nových pravidel ITF v pátek a v sobotu na dva vítězné sety. Vítěz pak postupuje do play off o návrat do Světové skupiny DC, které je na programu v září.

„Najít v dubnu volnou arénu nebylo snadné, protože vrcholí hokejová extraliga. Jsem rád, že jsme se domluvili s vedením porubské arény a můžeme opět hrát v regionu, kde máme tradiční velkou podporu města, kraje i diváků, kteří milují tenis a vždy český tým podpořili," prohlásil Miroslav Černošek, majitel agentury Česká sportovní, která zápasy Davis Cupu zajišťuje.

V Porubě se hrál tenis naposledy v roce 2000, kdy v prvním kole Světové skupiny Česko porazilo Anglii 4:1. Plánovaná kapacita hlediště budou tři tisíce míst.