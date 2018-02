Sedm výher? Takovou šňůru jsem už dlouho neměla, raduje se Kvitová

O moc lépe to nešlo. Petra Kvitová si poprvé od roku 2016 zahrála Fed Cup a během dvou zápasů přišla o jediný set. Sedmadvacetiletá tenistka si připomněla, jaké to je vést tým za postupem. „Jsem spokojená, ustála jsem to nervově a v neděli jsem byla i vyrovnaná,“ libuje si.

Takže návrat podle představ?

Já si to takhle ani nepředstavovala. Nemyslela jsem, že budu hrát dva zápasy a zastoupím Káju. Ale myslím, že to dopadlo nad očekávání. Já si předem říkala, že možná ani nezasáhnu do dvouhry, tak jsem byla připravená na fandění.

Cítila jste se proti Bencicové na kurtu líp než v sobotu s Golubicovou?

Snažila jsem se být víc v klidu. Za stavu 2:0 se hraje trošku líp, věděla jsem, že to není jen na mně. Zápas byl výborný, neprohrála jsem si servis. Ze začátku jsme se trošku tahaly, ale když jsem Belindu brejkla, tak už to bylo lepší. I když to někdy zahaprovalo, tak v důležitých chvílích se povedl druhý servis.

Vašeho tatínka vaše zápasy až dojaly...

Táta má vždycky slzy v očích, je to s ním těžký, on je hodně nervózní i během utkání. Když ho vidím periferně, tak to hodně prožívá, ale maminka je v klidu. Publikum bylo každopádně skvělé. I když jsou v Praze prázdniny, tak to pro nás strašně moc znamená.

Společně s turnajem v Petrohradu teď držíte sérii sedmi výher.

To je začátek co? Sedm výher... Takovou šňůru jsem dlouho neměla, beru to hodně pozitivně. Jsem ráda, že se mi daří aplikovat některé věci z tréninku. Ale to je asi rád celý tým.

Co další program, kam vyrážíte?

Chtěla bych si i trochu odpočinout, ale to momentálně nejde. Dauhá a Dubaj budou asi o něčem jiném, protože jsem hodně unavená. Uvidíme, snad to fyzicky přežiju a nezraním se.