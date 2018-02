Federer po pěti letech opět jedničkou! Berdych vzdal. Kvitová je v semifinále

Švýcarský tenisový fenomén Roger Federer je po pěti letech opět světovou jedničkou a ve věku 36 let a šest měsíců zároveň i nejstarší. Po postupu do semifinále turnaje v Rotterdamu vystřídá v čele zraněného Španěla Rafaela Nadala. Tomáš Berdych odstoupil před začátkem čtvrtfinálového programu kvůli nemoci. Šestý nasazený Čech, jenž v Nizozemsku obhajoval semifinálovou účast, tak mezi čtveřici nejlepších poslal bez boje Belgičana Davida Goffina. Petra Kvitová postoupila v Dauhá do semifinále. Nad Görgesovou vyhrála první set 6:4, ve druhém vedla 2:1, načež Němka vzdala.