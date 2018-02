Změny v Davisově poháru? Už je to jasnější. Začne se u jména

Už to nejsou jen úvahy. Novoty mají konkrétnější obrysy! Tenisový Davisův pohár možná čekají od příštího ročníku zásadní změny. Pod novým názvem Světový pohár by se podle návrhu mezinárodní federace ITF měl hrát na jednom místě na konci listopadu a zúčastnilo by se ho 18 mužstev.