Jen nejvyšší cíle. Tenisová královna chce získat další grandslamy

Tenisová královna se vrací. Již ve středu odehraje v Indian Wells svůj první velký zápas po porodu Serena Williamsová. A cíle šestatřicetileté Američanky rozhodně nejsou malé. Už letos by totiž ráda rozšířila svou sbírku třiadvaceti grandslamů. „Očekávání Sereny jsou nadále ta nejvyšší a jejím cílem je vyhrát grandslamy,“ potvrdil kouč bývalé světové jedničky Patrick Mouratoglou.

Na kurty se chtěla vrátit už v lednu, avšak kvůli komplikacím po zářijovém porodu dcerky Alexis Olympie musela začít s tréninkem později, než měla původně v plánu. Teď je však už Serena Williamsová připravena naskočit do turnajů a čelit podle slov jejího trenéra největší výzvě v kariéře.

„Serena by už letos chtěla vyhrávat grandslamy. Ví, že než se do toho pořádně dostane, může to chvíli trvat, ale její očekávání jsou nadále ta nejvyšší,“ prohlásil v rozhovoru pro WTA její kouč Patrick Mouratoglou. „Jsme v netradiční situaci. Serena přes rok nehrála. Stala se matkou, po porodu měla komplikace. Teď už ale tvrdě trénuje a je připravena hrát v Indian Wells a v Miami.“

„Nevím přesně, kolik bude potřebovat času, aby se dostala na svou obvyklou úroveň, ale věřím, že tomu tak na French Open už bude,“ řekl dále sedmačtyřicetiletý Francouz. Podle něj jí k tomu pomohou právě turnaje v Indian Wells a Miami, kde by se měla dostávat do správné herní pohody i fyzické kondice.

Serena Williamsová se na kurtech objevila už na konci prosince, kdy si zahrála exhibiční zápas proti Lotyšce Jeleně Ostapenkové. Loňská vítězka French Open tehdy bývalou světovou jedničku porazila. Poté se v únoru představila se svou sestrou Venus ve Fed Cupu ve čtyřhře, debl proti Nizozemkám ale nevyhrály. Toto pondělí si pak v Madison Square Garden zkusila exhibiční soutěž Tie Break Tens, v níž skončila v semifinále.