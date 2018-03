Pětisetová bitva na antuce proti Nadalovi. To je sen legendárního tenisty

Roger Federer letos na kurtech zase řádí. Šestatřicetiletý tenista vyhrál Australian Open, turnaj v Rotterdamu a suverénní je zatím i v Indian Wells, kde obhajuje loňský titul. Jeho fanoušci jsou nadšení a ptají se, zda fenomenálního hráče uvidí letos i na antuce, kterou loni vynechal.

„S největší pravděpodobností nebudu hrát na samém začátku v Monte Carlu. Mám v té době totiž naplánovanou charitativní akci v Africe,“ uvedl Federer na webu tennisworldusa.org, že start antukové části sezóny v polovině dubna nestihne. „Po turnaji v Miami se budu rozhodovat, zda se letos zúčastním nějakých antukových turnajů,“ dodal vítěz dvaceti grandslamů.

Na antuku ale Federer podle svých slov nezanevřel, neboť se tohoto povrchu týká i jeho přání. „Rád bych si na antuce zahrál pětisetovou bitvu proti Rafovi,“ prozradil. „Zajímalo by mě, jak by to dopadlo. Zda bych měl více štěstí než v minulosti,“ vysvětlovala světová jednička, která se s Nadalem na antuce doposud střetla patnáctkrát. Z vítězství se ale Federer radoval jen dvakrát.

„Myslím, že Rafa je na antuce nejlepším hráčem všech dob,“ vyjádřil se Federer na adresu desetinásobného vítěze French Open. Kdy se ale ti dva zase na okruhu potkají, není jisté. Jednatřicetiletého Nadala stále trápí zranění kyčle, kvůli kterému skrečoval ve čtvrtfinále Australian Open a následně se musel odhlásit z několika turnajů.