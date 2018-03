Co se děje? Nehraju tak, jak bych chtěl, momentálně to je nemožné, říká Djokovič

Třicetiletý Srb minulou sezónu ukončil už po Wimbledonu. Letos na Australian Open vypadl v osmifinále a po operaci ho před týdnem v Indian Wells zastavil hned na úvod Japonec Taro Daniel. V pátek v Miami rovněž nepřešel ani druhé kolo, když Francouzi Pairemu podlehl 3:6, 4:6.

"Snažím se, ale nejde to. To je celé," posteskl si dvanáctinásobný grandslamový vítěz a bývalý lídr světového žebříčku. V něm vinou vleklého zranění klesl na 12. místo a návrat je pro něj těžší, než čekal. "Samozřejmě, že nehraju tak, jak bych chtěl. Nejsem toho schopen. Momentálně to je nemožné. Prohrál jsem s lepším hráčem," řekl svěřenec Andreho Agassiho a Radka Štěpánka.

V zápase s Pairem, 47. hráčem světa, se držel do stavu 3:3, než si dvakrát prohrál servis. Ve druhé sadě dohnal ztrátu brejku, jenže závěr znovu nezvládl. "Ze začátku jsem se cítil dobře, prvních šest gamů, ale pak mi došla šťáva. On dobře servíroval a ve správný čas vždycky předvedl dobrý úder," shrnul rodák z Bělehradu.