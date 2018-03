Kanadská kráska připouští, že by se po tenisové kariéře mohla věnovat modelingu

Focení v plavkách, rande s fanouškem, nebo soudní spor s Americkou tenisovou federací. V těchto souvislostech se v poslední době mluví o Eugenii Bouchardové, která před čtyřmi lety svými výkony ohromila tenisový svět. Teď se jí však nedaří, žebříčkem se propadá a není divu, že čtyřiadvacetiletá kráska začíná přemýšlet, co bude dělat v budoucnu.

Když se před čtyřmi lety probojovala do semifinále Australian Open, French Open a finále Wimbledonu, hovořilo se o ní jako o velkém talentu, který to dotáhne hodně daleko. Avšak Eugenie Bouchardová předpovědi nenaplnila. Kanadská tenistka se v roce 2015 potýkala s poklesem formy. Navíc na podzim při US Open uklouzla v šatně na mokré podlaze a přivodila si otřes mozku.

Po zotavení to na začátku roku 2016 vypadalo, že se Bouchardová na kurty vrátila ve skvělé formě, když se v Hobartu a Kuala Lumpur probojovala do finále. Pak však přišel další pád a bývalá světová pětka často na turnajích nepřešla ani přes úvodní kolo. Podobně na tom byla i loni a ani letos zatím nedošlo k žádnému zlepšení.

V žebříčku jí patří sto čtrnácté místo a začínají od ní odcházet sponzoři. Spíše než v souvislosti s tenisem, je teď známá díky svým fotografiím v plavkách a také románku s fanouškem, se kterým prohrála sázku. Není divu, že čím dál tím častěji čelí dotazům, co je její prioritou.

"Prioritou je stále tenis, ten opravdu miluju,“ řekla Bouchardová v rozhovoru pro deník El Tiempo. „Samozřejmě ale vím, že mám i jiné možnosti,“ dodala kráska. „Teď se však chci ještě věnovat tenisu a dostat se zpátky na vysokou úroveň. Modelingu bych se mohla věnovat po skončení kariéry,“ prohlásila juniorská wimbledonská šampiónka.