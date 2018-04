Nadal po zranění opět trénuje. Zahraje si už o víkendu v Davis Cupu?

Jeho fanoušci se už nemohou dočkat, až ho opět uvidí na kurtech. A jejich přání by Rafael Nadal mohl splnit už tento víkend během Davis Cupu, který Španělsko odehraje proti Německu ve Valencii. Jednatřicetiletý tenista sice po zranění kyčle ještě není podle slov kouče Carlose Moyi stoprocentně připravený, svému týmu by ale rád pomohl k postupu do semifinále.