Máme zkušenější i kvalitnější tým, říká česká jednička Veselý

Úplnou novinkou pozice lídra týmu pro Veselého není. V loňském roce vedl Česko v neúspěšné baráži proti Nizozemsku. „Minule jsme ztratili vedení 2:0, bylo to takové nešťastné. Je na nás, na mladších, abychom udělali maximum pro návrat. Tomáš s Radkem (Štěpánkem) skončili, ale i tak máme zkušenější a kvalitnější tým než Izrael. Jen k tomu musíme přistoupit profesionálně a soustředěně," upozornil Veselý.

Na nezdary v Davis Cupu, v němž má Veselý Bilanci šesti výher a devíti porážek, nemyslí. Do Ostravy přijel po porážce s Američanem Isnerem ve druhém kole turnaje v Miami jako 65. hráč světa. A bude nejvýše postaveným tenistou, který se v duelu s Izraelem na kurtu objeví. „Začátek roku mohl být lepší. Teď už nemá smysl se v tom patlat. Náladu mám dobrou. V minulosti to bylo se mnou v Davis Cupu složitější, ale to je všechno minulost. Jsem plně připravený udělat maximum, abych týmu pomohl. Kvality na to mám," uvedl.

Roli české daviscupové jedničky hodlá v pátek i v sobotu naplnit. „Budou se ode mne čekat vítězství. To mi může pomoct, ale i svázat. Snažím se soustředit na sebe, abych podal nejlepší výkon. Když se to podaří, tak není důvod být nervózní," prohlásil příbramský rodák před soubojem s nepříliš okoukaným soupeřem. „Hrál jsem jen debla proti Elrichovi, jinak jsem s nimi ještě nehrál. Podíváme se na video, na jejich trénink a podle toho určíme taktiku," nastínil přípravu Veselý.

Výsadou jedničky byla volba povrchu. A Veselý vsadil na antuku. „Mám na ní lepší výsledky. Věřím, že to je správný povrch k tomu, aby to dobře dopadlo. Já, Lukáš (Rosol), Adam (Pavlásek) i Roman (Jebavý) jsme na antuce vyrostli a cítíme se na ní asi nejlépe. Takže rozhodnutí bylo jednoduché," vysvětlil 24letý tenista.

V souboji s Izraelci si Češi poprvé vyzkoušejí nový model. Hrát se bude jen v pátek a v sobotu a na dva vítězné sety. „Je to lepší v tom, že nehrajete tři dny a na pět setů. Na druhou stranu to může být trochu záludné. Prohrajete první set a jste ve stresu," upozornil Veselý.