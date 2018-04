Paráda! Čeští tenisté zdolali Izrael i ve čtyřhře a zahrají si o postup mezi elitu

Čeští tenisté Adam Pavlásek s Jiřím Veselým porazili ve čtyřhře izraelskou dvojici Jonathan Erlich, Jišaj Oliel po setech 6:2, 3:6, 6:3 a už po třetím zápase rozhodli o českém postupu do baráže o světovou skupinu, která se bude hrát v září. Výběr kapitána Jaroslava Navrátila nakonec porazil Izraelce 3:1 na zápasy. Konečnou podobu dala výsledku závěrečná dvouhra, v níž za rozhodnutého stavu prohrál debutant Václav Šafránek s Olielem 5:7, 3:6.

"Začali jsme skvěle v prvním setu, pak se Izraelci oklepali a byli lepší než my. Erlich začal neskutečně pomáhat na síti, my jsme ztratili částečně jistotu. Jsem rád, že jsme to dotáhli ve třech utkáních," konstatoval šťastný Veselý, který si mimo jiné pochvaloval svůj servis.

Starší z dvojice pak připomněl i úsměvnou pomoc od spoluhráče z lavičky Romana Jebavého. Mezi druhým a třetím setem odešli obě dvojice do šaten a tam právě naše dvojice slyšela televizní rozhovor s Romanem Jebavým, který upozorňoval na chyby, z kterých si pak český debl vzal příklad. "Ten rozhovor byl velká pomoc," smál se dobře naladěný Veselý, který míval v zápasech Davis cupu často problémy s nervozitou.

"Já jsme hrál dneska dost nahoru-dolů, nebyl to ode mě nejlepší zápas," přidal zajímavý postřeh Pavlásek.

Hodně si oddechl také nehrající kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil. "Kluci hůře returnovali a přestali komunikovat po jasně vyhraném prvním setu, normálně člověk nemusí určité věci zdůrazňovat, ale v druhém setu jsme hráli hodně křížem, tak jsme si k tomu něco řekli a kluci jsou naštěstí koučovatelní a poslechli," vracel se k utkání spokojený český trenér.

Baráž se uskuteční 14. až 16. září a losovat se bude ve středu. Češi by měli být na základě daviscupového žebříčku mezi nasazenými a vyhnout se tak třeba Austrálii nebo Švýcarsku. "Šanci uspět v baráži máme a až ještě všichni vyspějeme, tak časem třeba máme kvality hrát Davis Cup na nejvyšší úrovni," řekl Veselý.

Zápasy evropsko-africké zóny, do které Češi loni sestoupili ze Světové skupiny, se hrají pouze dva dny a každé utkání jen na dva vítězné sety. Zářijová baráž se bude hrát tradičně tři dny a na tři vítězné sety.