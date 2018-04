Úleva, oddechl si Veselý. K deblové výhře pomohl i televizní rozhovor

„Ulevilo se nám. Utkání na úvod vypadalo velmi hladce, ale pořád jsem tušil, že se může zkomplikovat. Už neměli co ztratit. Od 2. setu do toho začali pálit, Erlich začal na síti víc přebíhat a otočilo se to," popisoval Veselý.

„Na úvod 3. sady jsme měli trochu štěstí, že jsme si dvakrát podrželi podání, trochu jsem cítil, že jsou spíš lepší než my. Pak jsme je ale výbornou hrou na return po čáře a dobré přeběhy naštěstí brejkli, nalomili a nepustili," oddechl si Veselý.

K úspěchu ve čtyřhře přispěl i televizní rozhovor deblového specialisty Romana Jebavého o pauze po druhém setu, který Češi vyslechli v kabině.

„Když jsme přišli z toalety, viděli jsme, jak dává rozhovor. Ještě víc jsme si uvědomili, že do lajny musíme fakt hrát, Erlich totiž chodil na kříž najisto. I když nám to říkal kapitán ve 2. setu, jak se člověk soustředí na kurtu, tolik to nevnímá. Jsem rád, že jsme to s Adamem změnili, přizpůsobili a správně zahráli," řekl Veselý.

Čechy čeká baráž

Teď už Češi mohou trochu myslet na baráž, kde mají být mezi nasazenými týmy. Soupeře jim přisoudí středeční los.

„V baráži se dá hrát s každým. Loni jsme prohráli s Nizozemskem, které má velmi vyrovnaný tým. Haase v Davis Cupu dokázal porážet i hráče z první desítky. Bohužel nám to nešťastně uteklo, ale věřím, že letos v září, pokud budeme všichni zdraví, budeme mít šanci, abychom uspěli," tvrdil Veselý.

"Hlavně doufám, že zase budeme hrát v Ostravě a uděláme vše, abychom se dostali do Světovky," doplnil parťáka Pavlásek, který bude mít na první dubnový víkend jen samé příjemné vzpomínky.