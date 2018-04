Sázkaři se pustili do české tenistky. Netušila jsem, kolik zlých lidí je na světě, reaguje Martincová

Urážkám a nejrůznějším výhrůžkám čelí čím dál tím častěji tenisté. A drsné ataky po prohraném utkání se nevyhýbají ani českým hráčkám. V minulosti se lidé pustili třeba do Barbory Strýcové, nedávnou zkušenost má Barbora Krejčíková a nyní si nepříjemné komentáře čte Tereza Martincová.

Tereza Martincová vypadla na turnaji v Bogotě už v prvním kole, když nestačila na domácí hráčku Marii Fernandu Herazovou-Gonzálezovou. Jednadvacetiletá Kolumbijka, která je v žebříčku na 443. místě, mohla slavit překvapivý postup poté, co porazila třiadvacetiletou Češku poměrem 6:4, 1:6 a 6:3.

Po utkání, v němž byla sto padesátá šestá hráčka světa favoritkou, se na sociálních sítích začaly objevovat urážky a výhrůžky. Martincová na to nejprve na svém Instagramu zareagovala a rozčíleným sázkařům poslala vzkaz, ten pak ale smazala. „Chtěla bych vám říci něco k mému poslednímu zápasu,“ napsala na úvod tenistka.

„Vím, že jsem byla v Bogotě favoritkou, ale podmínky tady pro mě byly opravdu těžké (byl to první turnaj na antuce, velká nadmořská výška, byla jsem zde sama bez trenéra), navíc všichni fanoušci v hledišti podporovali soupeřku a mě nikdo ani trochu nefandil,“ vysvětlovala Martincová, s čím vším se musela vyrovnat.

„Překvapilo mě, kolik zlých lidí žije na tomto světě,“ pokračovala ve svém příspěvku dál. „Nikdy jsem neměla tolik reakcí na jakoukoli mou výhru jako na tuto prohru. Lidi! Tenisté nejsou stroje. Můžeme kohokoli porazit, jako s kýmkoli prohrát. To, že jste si na naše zápasy vsadili nějaké peníze, je jen vaše volba.“

„Na kurtech necháváme všechno. To, že se někdy stane, že prohrajeme několikrát za sebou v prvním kole? I takový je tenis. Některá období jsou prostě těžší. Nemáte vůbec ponětí o tenise, dokud si ho sami nezkusíte,“ uzavřela Martincová, která je další Češkou, na níž se snesla taková vlna kritiky.

Tereza Martincová to neměla na turnaji v Bogotě vůbec jednoduché...😔 #WTA pic.twitter.com/uFmSxCiqsn — Tenisový svět (@tenisovysvetcz) 11. dubna 2018

Své si před časem vytrpěla Barbora Strýcová, kterou lidé na sociálních sítích často vulgárně uráželi, a dokonce jí i vyhrožovali. Po nedávném turnaji v Miami na tom byla podobně i Barbora Krejčíková, která se zde spolu s Kateřinou Siniakovou dostala až do finále, avšak na titul pak nedosáhly.

Ve svém facebookovém příspěvku Krejčíková nejdříve poděkovala fanouškům za podporu a pak se ostře pustila do kritiků, kteří si podle ní neváží, čeho všeho čeští sportovci dosáhli. „Česko je tak malá země a má tolik vynikajících sportovců, kteří naši zemi reprezentují po celém světě. Odezva od Čechů? Umíte se jim jen vysmívat, zesměšnit je, potupit a zkritizovat. Každý úspěch ohodnotíte jako neúspěch, katastrofu. Ani nevíte, co se za slovem sportovec skrývá,“ napsala Krejčíková, vítězka juniorské čtyřhry na French Open, ve Wimbledonu a na US Open.