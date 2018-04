Tenistky čeká proti Němkám antuková dřina

Bude to šichta. I když jsou české fedcupové reprezentantky v plné síle, mají před sebou jednu z nejtěžších výzev za kapitánskou éru Petra Pály. Postoupit do finále přes Německo na stuttgartské antuce je úkol hodný opravdových šampiónek.

Poslední triumf Němek ve Fed Cupu je z roku 1992, od té doby hrály jen jednou finále, ale v něm jim před čtyřmi lety v pražské O2 areně zatnuly tipec Češky, které od roku 2011 ovládly týmovou soutěž hned pětkrát.

„S Němkami to pro nás bylo vždycky těžké, ať už u nás ve finále, nebo před šesti lety tady ve Stuttgartu v zápase prvního kola. Těch výzev už ale holky zvládly hodně, Rusko proti nám hrálo v plné sestavě, Srbsko také, vzhledem k formě obou německých singlistek to ale bude jeden z těch nejtěžších zápasů," myslí si Pála před sobotním programem, který má dvě položky: Julia Görgesová vs. Petra Kvitová, Angelique Kerberová vs. Karolína Plíšková.

Aby v rolích týmových dvojek byly na obou stranách dvojnásobné grandslamové vítězky, to je asi rarita. „Stát se může úplně cokoli. Nemá to moc favorita. Kerberová s Kájou hrály velice těsná utkání, to samé Petra proti Görgesové. Když bude rozhodovat až čtyřhra, tak se zlobit nebudu," nadhodil kapitán českého týmu Pála.

Česká jednička Plíšková si přála začínat, i kvůli tomu, že v neděli bude muset na plac už v jedenáct dopoledne. Štěstí ale při losu na stuttgartské radnici tentokrát neměla. „Mám radši, když vím, v kolik nastupuju, člověk se nemusí rozcvičovat víckrát. Ale je to druhá runda, pořád dobré. Když Petra udělá bod, půjde se mi hrát lépe," tvrdí světová šestka.

Z Němek je znát velká touha srazit český tým na kolena, listopadové finále proti vítězkám duelu Francie-USA by určitě hrály doma. Jenže Češky také. „To je velká motivace. Když už to hrajeme, chceme pohár vyhrát znovu," uvedla Plíšková a přemítala, že na hostitelkách se může projevit tíha odpovědnosti. Obě německé singlistky totiž nemají v poháru družstev nikterak zázračné skóre.

„Zrovna jsem na to koukala, to je dobré vědět. Asi se necítí ve Fed Cupu úplně nejlépe. Šance tam díky tomu je, třeba nebudou hrát tak dobře jako na turnajích," řekla Plíšková.