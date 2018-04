Hercogová se v Istanbulu dostala po šesti letech do finále, Peschkeové se daří ve Stuttgartu

Dvojnásobná vítězka turnaje v Bastadu z let 2011 a 2012 Hercogová má šanci na třetí titul v kariéře, který by pro ni byl velkou satisfakcí po vážných zdravotních problémech. Kvůli zraněním ramena, kolena a zápěstí měla do loňského května osmiměsíční pauzu, kvůli níž byla loni v létě až na 265. místě světového žebříčku.

V Istanbulu sedmadvacetiletá Slovinka, které momentálně patří 75. místo v pořadí WTA, vyřadila mimo jiné nasazenou dvojku Světlanu Kuzněcovovou z Ruska. Její finálovou soupeřkou bude v neděli vítězka zápasu mezi Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou a Francouzkou Pauline Parmentierovou.

Ve finále deblu ve Stuttgartu už je česká matadorka Peschkeová s Američankou Melicharovou.