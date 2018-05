Kvitová kosí Češky dál. V Praze je ve svém živlu

Zatím bez potíží proplouvá Kvitová turnajem, jehož je po odhlášení Karolíny Plíškové největší hvězdou. Tentokrát se ale na centrkurtu v pražské Stromovce zdržela o něco déle než v předchozích zápasech.

„Protože Káťa mě tam na konci brejkla. Vytáhla výborné údery, neměla co ztratit, byla uvolněnější a začala do toho víc chodit," hodnotila Kvitová výhru dvakrát 6:3. Proti Češkám se jí zpravidla daří, nedávno sice podlehla v Charlestonu Kristýně Plíškové, ale jinak domácí konkurenci spolehlivě kosí.

Kvitová vs Češky z top 100 Karolína Plíšková 2:0 Barbora Strýcová 8:1 Kateřina Siniaková 1:0 Lucie Šafářová 10:0 Kristýna Plíšková 1:1 Pozn. Proti Markétě Vondroušové ještě nehrála.

V Praze je navíc Kvitová ve svém živlu. Rozdává úsměvy na všechny strany, mává fanouškům, kteří jí nadšeně povzbuzují, vtipkuje s novináři. „Tiskovky jsou pro mě jiné, když mluvím jenom v češtině. Je to jiné. A diváci jsou super. Zase byla plná tribuna."

Ke spokojenosti Kvitové přispívá i domácí pohoda. „Ke snídani si dávám půlku bagety se šunkou a sýrem a půlku s marmeládou. A kávičku," culila se osmadvacetiletá tenistka, která by mohla rozšířit galerii českých vítězek turnaje: před třemi lety tu vyhrála Karolína Plíšková, o rok později Lucie Šafářová. „Nebylo by to špatné, ale zatím jsem na to nemyslela, vždyť jsem teprve v semifinále."

Proti Číňance to však nebude procházka. S Čang Šuaj má Kvitová bilanci 2:2, naposledy proti ní v New Havenu uhrála jen tři gamy. „Snad jí to vrátím, ale je šikovná, dobře servíruje a hraje rychlé údery z obou stran. Jinak je to ale super holka, která je moc příjemná," popisuje Kvitová. V pátek na to ale nehodlá brát ohledy.