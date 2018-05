Tenisová kráska proti antukovému králi. Kdo se radoval z výhry?

Trochu netradiční přípravu na turnaj v Římě zažila Maria Šarapovová. Jednatřicetiletá tenistka na kurtech potrénovala a jako bonbónek na konec svou formu otestovala s antukovým králem, Rafael Nadalem. „Dvě minuty tréninku s nejlepším z nejlepších,“ napsala na sociální sítě Šarapovová.

„Byla jsem hodně nervózní,“ dodala ruská tenistka, která celou výměnu zvládla skvěle. Jednatřicetiletý Španěl svou tréninkovou partnerku vůbec nešetřil a Šarapovová statečně odolávala. Tréninkovou rozehrávku nakonec vyhrála, když šestnáctinásobný grandslamový vítěz poslal míček do autu.

Teď už na pětinásobnou grandslamovou vítězku čeká ostrý zápas. V úterý po poledni se v prvním kole střetne s Australankou Ashleigh Bartyovou. Bývalá světová jednička doufá, že po nepovedeném začátku sezóny naváže na minulý týden, kdy se jí na turnaji v Madridu podařilo dostat do čtvrtfinále.

To Rafael Nadal zatím svého soupeře ještě nezná. Minulý týden v Madridu neobhájil loňský titul, když ho ve čtvrtfinále porazil Rakušan Dominic Thiem. A tak by si svou náladu rád zlepšil nyní v Římě, kde loni neprošel mezi nejlepší čtyři. „Musím tady hrát lépe. Vím, co jsem v Madridu udělal špatně a pokusím se tento týden nechybovat,“ prohlásil na webu ATP tenista.