Můžete něco udělat s tím ptákem? prosil tenista o pomoc rozhodčího

Zvířata na tenisových kurtech nejsou ničím neobvyklým. Loni v Miami na utkání mezi Tommym Haasem a Jiřím Veselým zavítal leguán. Ten se nejdříve usadil na tabuli, která ukazuje skóre. Německý tenista byl z jeho návštěvy naprosto nadšený a okamžitě si běžel pro telefon, aby si s ním udělal selfie. Ještěra poté pořadatelé vyhnali pomocí koštěte.

Dalším zvířecím návštěvníkem byla kočka. Ta si to na turnaji v Dauhá špacírovala rovnou na kurt, avšak hodně rychle pochopila, že by mohla přijít k újmě a raději utekla mezi fanoušky. Asi nejčastěji ale na tenis zavítají ptáci. Vyprávět o tom by mohl třeba Rafael Nadal, kterého loni opeřenec obtěžoval během utkání v Monte Carlu.

Ptáčkovi se z kurtu vůbec nechtělo a nedal se zahnat, a tak na pomoc sběrači vyrazil i samotný Nadal a zvíře přeci jen odletělo. Něco podobného si ve středu v Římě prožil Lucas Pouille. Francouzský tenista během pauzy mezi gemy požádal umpirového rozhodčího, aby s rackem něco udělal.

„Můžete něco udělat s tím ptákem? prosil Pouille. „Stále tady létá,“ usmíval se. „Co mám dělat?“ ptal se umpirový rozhodčí. „Mám s ním promluvit?“ tázal se dál a napodoboval ptačí zvuky. „Vidíš? Už odlétá,“ ukazoval na racka. „Myslím, že ho přitahovalo světlo,“ uzavřel rozhovor o zpestření zápasu rozhodčí. Racek čtyřiadvacetiletého Francouze ale natolik rozhodil, že utkání s Britem Kylem Edmundem prohrál ve dvou setech.