Skvělé! Další Čech si zahraje French Open, Siniaková je v Norimberku ve čtvrtfinále

První start tenisty Lukáše Rosola na okruhu ATP v sezóně skončil v Ženevě ve druhém kole. V boji o čtvrtfinále prohrál po dvou hodinách s šestým nasazeným Stevem Johnsonem z USA 4:6, 6:4 a 3:6. To Kateřina Siniaková postoupila v Norimberku do čtvrtfinále. V duelu, který ve středu přerušil déšť, porazila Verónicu Cepedeovou 7:5, 6:4. Hned večer ji ale čeká další zápas. Adam Pavlásek si podruhé zahraje grandslamové French Open. Do hlavní soutěže antukového turnaje v Paříži se 185. hráč světa dostal z kvalifikace.