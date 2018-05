Zákaz! Tenista z elitní stovky ovlivňoval zápasy a zřejmě na dlouho dohrál

Argentinský tenista Nicolás Kicker, který je aktuálně na 84. místě světového žebříčku, se v roce 2015 pokusil ovlivnit dva zápasy na challengerech v Itálii a Kolumbii. Prokázala mu to Jednotka pro bezúhonnost tenisu (TUI), která o tom informovala. O výši trestu pro pětadvacetiletého tenistu rozhodne později.

Kickera navíc TUI uznala vinným z toho, že neinformoval o korupčním jednání a že nespolupracoval s TUI při vyšetřování. Jihoameričan hrál naposledy nedávno v Římě, kde se neúspěšně pokoušel postoupit z kvalifikace do hlavní soutěže. To byl zřejmě na delší dobu jeho poslední turnaj. Do vynesení trestu totiž nesmí hrát na žádném profesionálním podniku.