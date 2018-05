Druhý servis! Štěpánek a Vaidišová jsou opět manželé

Daviscupový hrdina svoji další velkou životní událost doprovodil anglickým komentářem „Every love story is beatiful, but ours is my favourite" (Každý romantický příběh je krásný, ale ten náš mám nejraději).

Poprvé se Štěpánek s Vadišovou vzali před osmi lety v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě. I přes velkolepý svatební obřad ale turbulentní manželství dlouho nevydrželo. Po třech letech už následoval rozvod.

Oba si ale našli k sobě znovu cestu a očekávají spolu narození prvního potomka.