Plíšková šokovala národ. Sudí dala na černou listinu

Bouchly v ní emoce tak, jak to drtivá většina fanoušků viděla vůbec poprvé, také si česká tenistka Karolína Plíšková už vyslechla o své římské epizodě hodně vtipů. Po špatném výroku hlavní rozhodčí tam po utkání udělala díru do umpiru a nepodala sudí ruku. Nyní má jistotu, že už její zápasy Marta Mrozinská rozhodovat nebude, Polku dala na takzvanou "černou listinu". V Paříži před French Open už se světová šestka o utkání druhého kola z italské metropole moc bavit nechtěla, ale nakonec po dnešním tréninku svolila.

Dramatickým výstupem po prohře s Řekyní Marií Sakkariovou Karolína Plíšková překvapila. "Samozřejmě hodně, protože mě nikdo takhle neviděl a spousta lidí, asi celý národ, byla v šoku, co jsem předvedla. Nějak jsem to úplně nezvládla. Držela jsem to v sobě, abych zkusila dát zápasu šanci, už to ale jinak nešlo," vrátila se k incidentu.

V koncovce třetí sady při shodě za stavu 5:5 Češka poslala podle televizních záběrů smeč do kurtu, ale čárová sudí zahlásila aut. Umpirová rozhodčí její verdikt ponechala v platnosti a světové pětce nepomohly protesty ani přivolání supervizorky.

Šestadvacetiletá Plíšková závěr i celý zápas ztratila a pak vybuchla. Rozhodčí nepodala ruku a místo toho raketou tloukla do umpiru, do kterého udělal díru.

Svůj "výstup" pak probrala i se svým mentálním koučem Marianem Jelínkem. "Říkal: 'Hele, v klidu, emoce má každý. Ne vždycky jsou to ty dobré, ale když je to po zápase a už ho to nemůže ovlivnit...' Už to mohlo ovlivnit jen moji pokutu," řekla.

Hey Paris, I'm coming soon! Do you like the Elite Collection which I will wear at the 2018 @rolandgarros ? @FilaTennis pic.twitter.com/zmorwPuSWx — Karolina Pliskova (@KaPliskova) 22. května 2018

Ze svého chování není nadšená, ale od hráček a okolí neslyšela kritiku. Nejvíc se jí zastala sestra Kristýna. "Bylo to od ségry hezký, ale to udělala spousta lidí. V podstatě jsem neměla špatnou reakci," uvedla Karolína Plíšková.

Od WTA dostala pokutu, jejíž suma nebyla přesně zveřejněna, ale odhaduje se na částku okolo sto tisíc korun. "Myslím, že si hodně uvědomili svoji chybu, proto to bylo takhle mírné," řekla Plíšková, jež stejnou částku pošle na charitu.

Ráda by ale viděla trest i pro chybující polskou rozhodčí. "Nevím, jestli dostala pokutu, pochybuju," řekla Plíšková a pokračovala: "My jsme trestaní za všechno, za každé slovo, hození raketou, koučing... A rozhodčí, který dokáže tak strašně ovlivnit zápas a ještě za takového skóre..., to by tam mělo být něco i pro ně."

Mrozinská si nejspíše nezapíská na grandslamovém French Open ani ve Wimbledonu a v dohledné době nepovede žádný zápas Plíškové. Češka si Polku u WTA napsala na listinu rozhodčích, které nechce. "Wozniacká mi říkala, že už jich tam pár má. Já mám zatím jenom tuhle. I když mi rozhodčí v minulosti třeba zkazili zápasy, neudělala bych to. Ale tohle mi přišlo tak za hranou, že jsem ji tam hodila," řekla.

Je si jistá, že Sakkariová musela vidět, že byl míček dobrý. "Na miliardu procent, ale v tu chvíli pro ni bylo silnější mít brejkbol, než se zachovat fér," řekla Češka. "Chápu, že jsou v tom emoce, všechno, nechci se chvástat, že bych to přiznala, ale nedovedu si představit, že bych se s takovým míčem dokázala srovnat," dodala.