Hvězda se po výbuchu na French Open ostře pustila do novinářů

Nečekaně rychlý konec na French Open britská tenistka Johanna Kontaová neunesla. Do utkání prvního kola French Open proti kazašské tenistce Julii Putincevové šla jako jasná favoritka, chtěla prolomit prokletí a poprvé v kariéře postoupit na Roland Garros do druhého kola. Jenže se jí to nepovedlo. Bývalá čtvrtá hráčka světa vyhořela po prohře 4:6, 3:6 a mohla v Paříži balit. Svou frustraci si pak sedmadvacetiletá tenistka vybila i na novinářích.

Většinou volí diplomatická slova, s médii se snaží maximálně vycházet. Jenže další porážka v prvním kole French Open s britskou jedničkou zacvičila víc, než by měla. Novináře z Ostrovů bezprostředně po utkání obvinila z toho, že její hru na antuce podrobují neadekvátní kritice, což se projevilo i na jejím výkonu proti 93. hráčce světa Putincevové.

"Pochybuju, že někomu může pomoct, když neustále opakujete, jak se mu nedaří. To se stává pořád. Bylo to i v Římě. To vážně není ideální příprava na French Open, fakt mi vůbec nepomáháte," pálila ostrými do britských žurnalistů nešťastná tenistka.

"Pořád píšete, jak hraju na antuce a na French Open na h***o. Pak už to dojde tak daleko, že vám to začnou připomínat i další lidé. Jak si myslíte, že se asi mám cítit? A víte co? Chci vám dokázat, že píšete s****y. Je to tak ubíjející," pokračovala v tvrdé kritice britských novinářů Kontaová.

Kontaová v letošním roce marně hledá formu z minulé sezóny. Jejím maximem je čtvrtfinále z Brisbane a vyrovnaná bilance 11:11 je na dvojnásobnou wimbledonskou semifinalistku také hodně málo.

V prvním kole French Open se z favoritek pakovala i úřadující šampiónka Jelena Ostapenková či starší ze sester Williamsových Venus.