Kristýna Plíšková věří, že má šanci Serenu Williamsovou porazit

Světovou sedmdesátku Kristýnu Plíšková na jednu stranu čeká jedna z nejlepších hráček světa. "Určitě nejlepší všech dob," řekla Češka o Sereně Williamsové. Na druhou stranu nikdo neví, v jaké formě se Američanka nachází. "Na antuce letos nic nehrála. Nějaké plusy tam jsou i pro mě," podotkla Plíšková.

Šestatřicetiletá Serena Williamsová loni porodila holčičku Alexis Olympii a na kurty se vrátila letos v březnu. V Indian Wells i v Miami ale odehrála jen čtyři zápasy s bilancí dvě výhry, dvě porážky. Antukové starty v Madridu a Římě odřekla.

"Nikdo extra neví, v jakém je rozpoložení. Jestli se cítí dobře, nebo ne. Jestli trénuje hodně, nebo málo. Je to trošku nepříjemné. Uvidíme na kurtu," řekla Plíšková. I proto cítila před střetem se Serenou Williamsovou, nyní až 453. hráčkou světa, že má šanci uspět. "No jasně, určitě je to jiné. Asi už nikdy nebude stejná."

Kristýna Plíšková viděla Serenu Williamsovou hrát na turnajích v Americe. Všimla si jejího horšího pohybu. "I po psychické stránce to nebylo ono. Když nemáte zápasy, neví člověk, co od sebe očekávat. V tom bych mohla mít výhodu."

Sestra může radit

Před French Open ale trenér Williamsové Patrick Mouratoglou tvrdil, že jeho svěřenkyně může turnaj vyhrát. "Tvrdě pracuje, zlepšuje se ve všech směrech a může dokázat všechno možné. Jsem přesvědčen, že je připravena," řekl kouč.

Poslední českou přemožitelkou Sereny Williamsové je Karolína Plíšková, dvojče Kristýny. Američanku porazila předloni v semifinále US Open a může sestře radit. "Určitě je hodně daleko k formě, se kterou končila. Nicméně je to pořád Serena, bojovnost má pořád v sobě a spoustu zápasů urve," řekla Karolína.

Důležité bude, aby Plíšková nastoupila proti Williamsové bez respektu. "Auru má, to je jasný. Ale jen o tom to není. Opravdu to umí, a když vyhrávala, neměla konkurenci. Asi nějaká nervozita na začátku bude," uvažovala Kristýna. "Těžko říct, jestli se ségra lekne, nebo ne. Nesmí to vzít jako špatný los," radila Karolína.

O losu French Open se Kristýna Plíšková dozvěděla v pátek po porážce na turnaji v Norimberku. Na mobilu pak viděla zprávy o Sereně. "Nechápala jsem a říkala si: 'Co ti lidi dělaj?' Byla jsem smutná z prohry," řekla a dodala: "S odstupem jsem asi ráda. Bude to super zápas. Nikdo přitom neví, jak dlouho bude hrát."

Na pařížské antuce ještě Kristýna Plíšková nevyhrála zápas. Čtyřikrát prohrála v kvalifikaci a třikrát v hlavní soutěži. Nyní si nejspíš poprvé zahraje na Roland Garros na centrkurtu. "Třeba to bude o to lepší," uvedla s úsměvem hráčka, která se po nedávném turnaji v Praze domluvila do French Open na spolupráci s koučem Františkem Čermákem.