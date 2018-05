Chování Azarenkové ji nabudilo. Je trochu arogantní, prohlásila Siniaková na adresu bývalé jedničky

Šarapovovou Siniaková zdolala na prvním lednovém turnaji v čínském Šen-čenu a z výhry nad svým idolem měla radost. Podobné nadšení v ní vyvolal triumf nad Azarenkovou na pařížské antuce. "Myslím, že to je srovnatelné. Azarenková je taky skvělá hráčka a jsem moc ráda, že jsem vyhrála," řekla Siniaková.

Vítězství 7:5, 7:5 bylo navíc pro 54. hráčku žebříčku prvním úspěchem v hlavní soutěži na Roland Garros. "Určitě to je o to sladší. Konečně jsem ráda, že jsem to prolomila, ale doufám, že to ještě není konec," uvedla.

Watch the highlights of the match between Victoria Azarenka and Katerina Siniakova. Katerina Siniakova won 7/5 7/5

Šanci podruhé v kariéře projít na grandslamu do 3. kola, což zatím dokázala jen v roce 2016 ve Wimbledonu, určitě má. Místo obhájkyně trofeje Lotyšky Jeleny Ostapenkové bude mít za soupeřku Ukrajinku Katerynu Kozlovovou (67. v pořadí WTA). "Šance tam je, ale Káťa určitě hrála dobře. Důležité bude soustředit se na svoji hru a nemyslet, že je šance udělat další kolo," řekla Siniaková.

V utkání s Azarenkovou se pokoušela nevnímat, že soupeřka dvakrát vyhrála Australian Open a vystoupala na vrchol žebříčku. "Snažila jsem se soustředit na svůj výkon, protože jsem věděla, že na to herně mám," řekla Siniaková a přitakala, že podobná výhru jí může u soupeřek získat respekt. "Je to možný, ale pro mě je důležité, jak se na kurtu cítím. Když věřím své hře, výhry pak přijdou," dodala.

K postupu pomohli Siniakové i fanoušci. V hledišti byla často slyšet čeština. "To mě překvapilo. Podpora byla slyšet i znát," pochvalovala si a nenechala se soupeřkou rozhodit. Když se dohadovala o dopadu míčku, Azarenková na ni zavolala. "Asi že zdržuju. Ona je trošku arogantní. Něco tam prohodila, asi chce hráčky rozhodit, ale to se jí nepovedlo. Spíš mě víc nabudila," řekla Siniaková.

V případě postupu do dalšího kola by ji mohla čekat krajanka Barbora Strýcová. Dál nasazené chybí, jelikož skončily devítka Venus Williamsová i dvaadvacítka Johanna Kontaová. "Žebříček teď nehraje takovou roli, je to hrozně vyrovnané a zápasy dlouhé. Budu se snažit hrát svůj tenis zápas od zápasu, vyhrávat a uvidíme, kdo se postaví na druhé straně," uzavřela.