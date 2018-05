Na nic se nezmohl, stovka je pryč. Plácám se v tom, lituje český tenista

Se sklopenou hlavou vyklízel scénu. Pro Jiřího Veselého skončilo French Open už první kolem. Proti Srbovi Dušanu Lajovičovi se v pondělí na nic nezmohl. Uhrál pouze sedm her (3:6, 1:6, 3:6). "Víceméně to bylo na jednu bránu. Herně to není až tak tragický, ale fyzicky nejsem úplně připravený. Neříká se mi to lehce," říkal zklamaně čtyřiadvacetiletý tenista, který se ocitl v prostoru, kde rozhodně být nechtěl.