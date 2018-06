Dvojité překvapení na French Open. Nasazené čtyřky končí už ve třetím kole

Dimitrovovi se na pařížské antuce nedaří. Ani při osmém startu na Roland Garros nedokázal přejít přes třetí kolo a neporazil hráče z padesátky žebříčku ATP. S Verdascem letos prohrál už podruhé. Stejně dopadl na amerických betonech v Indian Wells a s čtyřiatřicetiletým soupeřem má bilanci 2:3.

"Co k tomu mám říct? Je to škoda, protože fyzicky jsem se tady cítil dobře, ale po prvním setu jsem ztratil nervy a už se z toho nedostal," řekl Dimitrov. "Paříž je ke mně přívětivá, ale já to nedokážu využít. Musím to přijmout, je za mnou další turnaj a je třeba koukat dopředu."

Pětatřicátý hráč světa Verdasco, který hraje šedesátý grandslam v řadě, vítězstvím oslavil 350. zápas na antuce a vylepšil si bilanci na klouzavém povrchu na 218:132. Jeho příštím soupeřem bude buď Srb Novak Djokovič, nebo krajan Roberto Bautista.

⚠️ Surprise ! La tête de série N°4 du tableau féminin quitte le tournoi

Elina Svitolina s'incline en 2 sets contre Mihaela Buzarnescu 6-3 7-5#RG18 pic.twitter.com/ocMbA1Hw8y — Roland-Garros (@rolandgarros) 1. června 2018

Buzarnescuová hraje ve třiceti letech teprve svůj třetí grandslamový turnaj v kariéře, je poprvé v Paříži a premiérově na turnaji "velké čtyřky" vyhrála zápas. Loni na US Open i letos v Melbourne na Australian Open vypadla v prvním kole.

Jednadvacetiletý Zverev postoupil do osmifinále Roland Garros poprvé v kariéře a stejně jako ve druhém kole proti Srbovi Dušanu Lajovičovi k tomu potřeboval pět setů. Vítěz letošních antukových turnajů v Mnichově a Madridu prohrával s Džumhurem 1:2 na sety a 2:4 ve čtvrtém, za stavu 6:5 ještě Džumhur podával na vítězství v zápase. Favorizovaný Němec si však vynutil tie-break, který ovládl 7:3.

V pátém setu neudržel vedení 4:2 Zverev a Džumhur měl za stavu 5:4 při soupeřově podání mečbol. Hamburský rodák ho však prudkým servisem odvrátil a získal následující tři gamy a tím i zápas.